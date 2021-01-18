加拿大海岸警卫队采用新技术提醒船只避开鲸鱼， 减少撞伤事故

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加拿大海岸警卫队开始采用新的技术，以更好地保护太平洋沿岸地区南部的虎鲸种群和其他鲸鱼类动物，减少海上交通噪音、船舶撞击造成的伤害。

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加拿大海洋和渔业部在上周发布的一份新闻稿中说，第一个“海洋哺乳动物实时信息服务台”已经开始运作。这个平台可以“实时报告鲸鱼出现的位置及活动范围， 提醒过往船只注意，并给出航行建议，以此来保护常驻在南部海岸附近的虎鲸群，以及经常出现的座头鲸和灰鲸”。

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这个服务台设在不列颠·哥伦比亚省悉尼市的海岸警卫队建筑内，从2020年10月下旬开始， 每周7天，每天24小时连续运作。五名职员在接受了专门培训后，负责轮流值守。

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新闻稿中说，该服务台“利用现代技术，包括雷达和自动识别系统（AIS）以及实时船只移动信息，接收发现鲸鱼的报告，然后将其转发给海洋执法机构。同时也监控停泊在南部海域作为虎鲸庇护所的船只。

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在过去十年中，哺乳动物的死亡数量比人们想象的要多，而死亡原因与人类在太平洋上的行为有直接关系。PLOS ONE杂志上发表的一项研究公布了对52只虎鲸的尸检结果，这些鲸鱼滞留在东北太平洋和夏威夷的海滩上。其中来自南部海域的九头虎鲸中，有四头是因创伤伤害到他们的大脑。

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不列颠·哥伦比亚大学海洋与渔业学院的兼职教授拉弗蒂（Raverty）说，查明死亡原因对于保护逆戟鲸种群也至关重要。 “人们通常认为这些动物具有很高的敏捷性，能够避免与船只或螺旋桨的相撞，但事实并非如此”。除了海洋噪音、船只撞击，他还提到其它一些人为因素也能导致鲸鱼死亡，例如人类大量捕捞鲑鱼，导致鲸鱼食物短缺，以及海水污染中的毒素对鲸鱼神经系统的伤害等。

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加拿大海岸警卫队负责通讯和交通服务的斯科特·里尔（Scott Rear）说： “我们对新平台投入运作感到非常兴奋，希望在春季船舶运输量显着增加，更多鲸类动物回来时，我们这个平台能够现在更加完善，发挥更大作用”。

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加拿大海洋和渔业部及海岸警卫队部长伯纳黛特·乔丹（Bernadette Jordan）说：“海岸南部的虎鲸群是加拿大太平洋海岸的标志性动物，我们希望看到其种群得到保护， 其后代能慢慢恢复数量”。

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新闻稿提到，这个平台是加拿大能源监管机构对建设“跨山输油管扩展项目”提出的建议之一，该建议希望通过减少水下噪音和船只撞击的风险来保护鲸鱼。

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