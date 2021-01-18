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安大略省周一日增 2578 例，自1月1日以来最低

作者 黎黎 |
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发表 2021年1月18日（星期一）15:18

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星期一，1月 18 日，安大略省新增 2578 例新冠病例，这是自 1 月 1 日以来日增病例最少的一天。

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多伦多仍然是最严重的城市，日增 815例，皮尔 （Peel）地区有 507 例，约克 （York）151例，尼亚加拉（Niagara）151 例，汉密尔顿（Hamilton）121 例。

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其他地区：

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  • 温莎-埃塞克斯（Windsor-Essex）: 97
  • 渥太华 （Ottawa）: 92
  • 滑铁卢地区 （Waterloo region）: 85
  • Halton Region: 79
  • Durham Region: 76
  • Middlesex-London: 67
  • Simcoe Muskoka: 65
  • Lambton: 52
  • Wellington-Dufferin-Guelph: 51
  • Eastern Ontario: 36
  • Southwestern: 31
  • Chatham-Kent: 29
  • Huron Perth: 15
  • Haldimand-Norfolk: 13
  • Brant County: 12

今年开年以来，安大略省的日增病例在 1 月 11 日达到高峰：3,555，过去一周全省每天平均新增病例下降到 3,035。

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住院人数继续上升

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周一的数据显示，目前安省共有 28,621 例确诊的活跃病例。

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安大略省的住院人数在继续增加，现在医院中共有 1,571 名 COVID-19 患者，其中 394 人在重症监护病房接受治疗，有 303人在用呼吸机。

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安省上周发布的预测模型显示，今后几周内，安大略省南部的医院可能会没有足够床位来接收 COVID-19 患者。

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《环球邮报》周一报道说，安省政府计划在沃恩 （Vaughan）市开设一个专门的疫情医院，以缓解大多伦多地区医院设施的压力。

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安大略省的新冠新增病例有所下降，但住院人数继续上升。(Evan Mitsui/CBC)

多伦多会议中心设疫苗诊所

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与此同时，多伦多市星期一（1月18日）在位于市中心的大多伦多会议中心（Metro Toronto Convention Centre）启动了一个 COVID-19 疫苗诊所。

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大多伦多会议中心的诊所的目标是每天为 250 人接种新冠疫苗，但市政官员说，能否达到目标完全取决于是否有足够的疫苗供应。

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安省卫生部周一早上说，截止到 1 月 17日，安大略省已总共注射了 209,788 剂疫苗，其中有 21,752 人接受了两剂疫苗。

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2021年1月17日：安大略省长道格1福特和多伦多市长庄德利参观了设在大多伦多会议中心的新冠疫苗注射诊所。 / PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / FRANK GUNN

（CBC，Radio-Canada）

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