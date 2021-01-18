安大略省周一日增 2578 例，自1月1日以来最低

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星期一，1月 18 日，安大略省新增 2578 例新冠病例，这是自 1 月 1 日以来日增病例最少的一天。

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多伦多仍然是最严重的城市，日增 815例，皮尔 （Peel）地区有 507 例，约克 （York）151例，尼亚加拉（Niagara）151 例，汉密尔顿（Hamilton）121 例。

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其他地区：

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温莎-埃塞克斯（ Windsor-Essex）: 97

渥太华 （Ottawa）: 92

滑铁卢地区 （Waterloo region）: 85

Halton Region: 79

Durham Region: 76

Middlesex-London: 67

Simcoe Muskoka: 65

Lambton: 52

Wellington-Dufferin-Guelph: 51

Eastern Ontario: 36

Southwestern: 31

Chatham-Kent: 29

Huron Perth: 15

Haldimand-Norfolk: 13

Brant County: 12

今年开年以来，安大略省的日增病例在 1 月 11 日达到高峰：3,555，过去一周全省每天平均新增病例下降到 3,035。

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住院人数继续上升

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周一的数据显示，目前安省共有 28,621 例确诊的活跃病例。

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安大略省的住院人数在继续增加，现在医院中共有 1,571 名 COVID-19 患者，其中 394 人在重症监护病房接受治疗，有 303人在用呼吸机。

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安省上周发布的预测模型显示，今后几周内，安大略省南部的医院可能会没有足够床位来接收 COVID-19 患者。

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《环球邮报》周一报道说，安省政府计划在沃恩 （Vaughan）市开设一个专门的疫情医院，以缓解大多伦多地区医院设施的压力。

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多伦多会议中心设疫苗诊所

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与此同时，多伦多市星期一（1月18日）在位于市中心的大多伦多会议中心（Metro Toronto Convention Centre）启动了一个 COVID-19 疫苗诊所。

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大多伦多会议中心的诊所的目标是每天为 250 人接种新冠疫苗，但市政官员说，能否达到目标完全取决于是否有足够的疫苗供应。

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安省卫生部周一早上说，截止到 1 月 17日，安大略省已总共注射了 209,788 剂疫苗，其中有 21,752 人接受了两剂疫苗。

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（CBC，Radio-Canada）

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