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2021年1月18日，星期一，津巴布韦哈拉雷的一个公共汽车站，一名护士走过等待的人群。津巴布韦的新冠肺炎感染病例急剧增加，迫使津巴布韦政府重新引入对集会的限制，并下令严格遵守旨在减缓全国感染率的措施。(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)

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