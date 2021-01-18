A nurse walks past people waiting for transport at a bus stop in Harare, Monday, Jan, 18, 2021. Zimbabwe's COVID-19 infections have been increasing sharply forcing the government to reintroduce restrictions on gatherings and ordering strict adherence to measures aimed at slowing down the infection rate across the country.( AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)

津巴布韦哈拉雷的一个公共汽车站，一名护士走过等待的人群

作者 加拿大国际广播 |
china@rcinet.ca
发表 2021年1月18日（星期一）12:51

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2021年1月18日，星期一，津巴布韦哈拉雷的一个公共汽车站，一名护士走过等待的人群。津巴布韦的新冠肺炎感染病例急剧增加，迫使津巴布韦政府重新引入对集会的限制，并下令严格遵守旨在减缓全国感染率的措施。(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

播客

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者