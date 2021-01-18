温尼伯商界靠着“在本地购物”，很多店家在疫情封闭时期生存下来

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针对新冠肺炎疫情采取的封闭措施令许多商店叫苦不迭，他们或收缩业务、或干脆关门。而曼尼托巴省会温尼伯的很多商家得益于“在当地购物”活动，面对第二波疫情的再次封闭，顽强地坚持了下来。

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温尼伯是加拿大冬季最寒冷的城市之一。每年一月中旬平均最低气温为零下23.2度，2005年的这个时候曾达到零下38.6度。面对汹汹而来的第二波疫情，省政府从11月再次实行封闭措施，除了限制聚会，所有非必需品商店都停止进店购物，但允许送货和路边提货。禁令在延长一次之后延续到1月22日。而对很多商家来说，圣诞和新年是他们一年中生意最好的季节，不能开门迎客让店主们非常焦虑。幸运的是，有人发起“在本地购物”的活动， 并开通了网站，是很多店家绝处逢生。

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虽然工作量加倍，收入减少，但店主们仍然心存感激

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肖娜·赫拉迪（Shauna Lee Hlady）拥有一家小型精品店，店面约有100多平米，销售服装和礼品。开始时她也是很担心。她说： “第一次禁售是在三月和四月，那是我春季销售最好的两个月。而年底的两个月是最繁忙的。封闭令人非常恐惧”。她明白再关店就得倒闭了，于是加入了“在本地购物”活动，商店也提供送货上门服务。

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令她意高兴的是，真有顾客纷至达来， 以至于她不得不加班加点工作。赫拉迪说，她从来没有如此努力工作过，尽管营业额还不到去年同期的一半，但她已经很满意了。

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赫拉迪说：“顾客们的善良和支持让我不知所措，有的甚至并不需要店里的商品，他们就买礼品卡，说知道我现在不容易。这太了不起了。还有的说：“这是我们的当地商店，我们不希望它关张”。她说，正是因为有了这些忠实客户，我的商店才能坚持到现在。

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温尼伯南部的拉萨尔区有一家提供便餐半成品的小企业，平时主要是批发给农贸市场和购物中心的食品柜台出售。而疫情期间这些场所都关闭了。企业的东主史蒂夫·勒萨热（Steve H Lesage）说，在去年春天第一轮封闭时生意就损失了几万元。好在那之后他们开始了家庭送货业务。

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勒萨热表示：“拓展零售市场为公司业务注入了新的活力。虽然工作量增加了一倍，给顾客送货上门每周要工作六天。但看到客户喜欢，我们也高兴。现在产品的销售量还有所增加，摆进了一些超市，甚至销到了外省”。现在，他们的零售越来越正规，还给食品材料包装上贴了营养标签。

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温尼伯一家玩具店Toad Hall Toys的东主卡丽·英格兰（Kari England）说， 她到现在还没计算2020年的销售额。她知道不可能像前一年那样好，但她仍很高兴，因为找到了新市场，例如提供针对特定年龄段孩子的圣诞袜。而客户的满意和忠诚对她来说更具感染力。

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卡丽说：“我们在节前忙得不可开交，六周内总共完成了6,000笔订单。后来不得不在圣诞节前的星期日关闭网站。顾客的反馈也很棒”。 她希望，一旦结束疫情的封闭， 店门重新打开，人们就会回来。

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购物模式的转变是大趋势

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温尼伯很多商家能够在疫情封闭的困境中及时转变经营方式，得到本地民众支持，得益于当地一位企业家奥比·汗（Obby Khan）。是他推出了一站式当地购物网站GoodLocal.ca，而这个网站只出售来自本省数十家供应商的产品，且号召客户购买本地商品。几个月内签约的供应商达400多个，现在还有几十个正在排队等待签约上线。

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奥比说，根据统计，使用该网站的客户中有95％从三个以上的商家购买了商品。他说，网站开通初期曾遇到麻烦，因为订单在两周内从18个增加到750个。当增加到每周1,000时，网站挤爆了，必须进行调整。但来自供应商的正面反馈越来越多。“有的说，他们在GoodLocal上的销售额比一年前增加了， 已经开始可以偿还抵押贷款。还有的说，他们的库存积压已经全部消失了。他们必须暂停一下才能提供更多产品”。

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奥比认为新的购物趋势将会继续下去，因此他计划扩大GoodLocal网站的范围，把酿酒商的产品以及五金和宠物食品都包括进来，并希望将送货范围扩大到农村社区。

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他说： “向本地模式的转变是消费市场的大趋势。人们会更注重把钱花在哪里。如果我们能够坚持下去，有希望取得真正的飞跃。我们必须确保跟上这种转变”。

上面提到的精品店店主肖娜·赫拉迪也认为，在这场灾难性的疫情期间，购买本地产品对商家来说是一线希望。 她说：“这是疫情期间展现出的一个积极的方面-将人们聚集在一起，彼此团结。我将把春天作为新的起点”。 她准备在商店重新开放时来一次全店清仓大甩卖。

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