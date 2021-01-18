特鲁多给加拿大内阁部长们提出新的施政任务

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加拿大联邦自由党政府总理特鲁多一月中旬给手下内阁部长们发出了根据新冠病毒肺炎疫情进行了调整的施政任务书。

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特鲁多在去年8月终止议会会期时就承诺要与时俱进地给内阁部长们新的施政目标，但这个承诺一直拖到2021年的1月份才被兑现。

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特鲁多强调本届政府上台时给各部部长们的施政任务仍然有效，只是根据COVID-19病毒肺炎疫情带来的挑战提出了新的要求。

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比如，财政部长面临的任务就被加上了疫情下帮助加拿大人渡过难关、刺激经济走出衰退的任务。

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交通部长的施政目标增加了让电动汽车价格下降、提供资金以建设更多充电站的任务。

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国防部长的施政目标强调了努力解决军队内部的种族主义、歧视、性骚扰问题，实现军队构成的多元化、要在2026年把女性军人的数量提高到25%。

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移民部长的施政目标被加上了在COVID-19病毒肺炎疫情下保护外籍劳工的健康、为需要外籍工人的农业和食品加工行业提供所需数量的外籍劳工的任务。

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老年人事务部长的施政目标被加上与卫生部长一道制定新的全国性老人院安全标准和服务标准的任务。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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