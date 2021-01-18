通用汽车同意在加拿大生产电动快递小货车

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美国通用汽车公司加拿大分公司证实，在星期五晚上已经与加拿大汽车工人工会Unifor达成协议，投资10亿加元把安大略省Ingersoll市的CAMI工厂改建成专门生产电动快递货运车辆的组装厂。

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在网上购物越来越风行的情况下，快递公司对城市地区使用的电动快递小型货车的需求迅速增加。联邦快递FedEx公司已经成为订购通用汽车电动小货车的第一个快递公司客户。

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加拿大安大略省Ingersoll市的通用汽车CAMI工厂目前组装的是雪佛兰Equinox多功能越野车。

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Unifor工会主席指出，与通用汽车公司资方达成的上述协议意味着新产品在加拿大落户，意味着新的就业岗位和有保障的长期性工作岗位。

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不过，工会与通用汽车共公司达成的上述协议还需要Unifor工会８８分会会员们的批准。在COVID-19病毒肺炎疫情下工会会员们星期日的投票采用网上投票的方式。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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