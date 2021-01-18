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2021年1月17日，星期日，随着新冠肺炎大流行在加拿大和世界各地的持续，人们戴着口罩沿着蒙特利尔的Lachine运河前行。魁北克政府已经实施封锁和宵禁，以帮助遏制新冠肺炎的蔓延。宵禁从晚上8点开始到早上5点，一直持续到2月8日。THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

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