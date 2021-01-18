魁北克省中学生周一返校

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星期一，1 月 18 日，魁北克省的数百所中学开学，学生们返校上课。

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现在，所有的中学、职业和成人教育学院的学生、教师们都必须在校内戴上口罩，学校每天两次免费发放口罩。

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为了减少学生在学校的密集度，魁省的高中生将是在校上课和在家上网课隔天轮流进行，前几周内，学生们都收到了在家里上课所需要的教材。

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魁北克省的小学已经提前一周开学上课。

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公共图书馆对学生开放

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魁北克省在一月初宣布，在家里无法上网的少年儿童将可以到市立图书馆学习，这将为孩子们提供更便利的学习条件。

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Fleuve et des Lacs 学校服务中心（CSS）的教育服务主管 Nancy Couture 表示，一些偏远地区的网络条件不佳，而图书馆的网络条件有保障，能保证学生们上网课的质量。

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（Radio-Canada）

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