加拿大保守党党领袖奥图尔：“极右在保守党内没有容身之地”

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奥图尔要将斯隆（Derek Sloan)驱逐出保守党党团。

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1月6号，美国首都华盛顿发生极右翼、阴谋论特朗普支持者冲入国会大厦，试图阻止副总统彭斯和参众两院议员确认拜登赢得大选的程序。事件导致五人死亡，包括一名国会大厦警察。

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紧邻美国的加拿大对这一画面表示极度震惊。

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奥图尔希望与特朗普划清界限

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加拿大官方反对党保守党领袖艾林·奥图尔（Erin O’Toole)周日发表声明，称“保守党内，极右势力没有容身之地”。

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声明还表示：“保守党是一个温和、务实、主流政党。它与加拿大联邦同时诞生，是加拿大政治的中心。” 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还称1月6日发生在华盛顿的事件是“恐怖的”。

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这份声明可以看作加拿大保守党与美国的特朗普主义划清界限。

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上个星期，自由党在给支持者的筹款信中指控保守党“极右”，并试图把奥图尔领导下的保守党与特朗普式政治联系在一起。

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而保守党确实在上次大选后，称自由党“操纵了”上一任大选；奥图尔竞选党领袖时的口号是“夺回加拿大（take back Canada)”。

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当时，奥图尔的重要信息是，“守护我们的历史，守护我们的社会机构不被取消文化以及激进左派攻击”。

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他还攻击党领袖选举中自己的重要对手彼得·麦凯，会把保守党变成“自由党的精简版”。

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计划将斯隆逐出保守党党团

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星期一，媒体爆出，保守党议员德里克·斯隆（Derek Sloan）在去年竞选党领袖时期，接受了知名的白人至上主义者保罗·佛洛姆（Paul Fromm）的捐款。

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根据加拿大选举委员会的记录，佛洛姆为斯隆捐款131元。

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保守党领袖奥图尔随即表示，斯隆接受知名的白人至上者的捐款，比单纯的判断错误和缺乏警觉性要糟糕得多。

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他发推表示：”种族主义在加拿大保守党内部没有容身之地“，并表示依据改革法，他已经启动程序，将斯隆逐出保守党党团，并承诺在下届大选时，斯隆不会成为保守党候选人。

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(奥图尔周日推文）

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Racism has no place in the Conservative Party of Canada. My statement: pic.twitter.com/TP6uATWOi3 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Erin O’Toole (@erinotoole) January 18, 2021 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

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在接受媒体访问时，佛洛姆承认自己给斯隆捐了款，但表示：“奥图尔的愤怒指责表明，他违背了要建立一个‘包容性的’政党的承诺。”

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而社会保守主义的斯隆回应说，自己竞选党领袖时，收到了来自1万3千人的捐款，所以，对佛洛姆的捐款并不知情。

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许多人还记得，在党领袖竞选过程中，斯隆“质疑公共卫生署负责人谭咏诗对加拿大的忠诚度”，因而受到广泛批评。

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当时，安大略的保守党联邦议员团提议“要求斯隆道歉”。结果，奥图尔是投票反对道歉的两人中的一个 —— 另外一位是斯隆本人。

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奥图尔正向中间靠拢

自从当选保守党领袖之后，奥图尔的右翼立场明显软化。

去年11月底的一项Angus Reid机构民调显示，加拿大受访者中对奥图尔有好感的为36%，而42%的受访者称对他印象不佳。

奥图尔在周日表示，自己“支持女性堕胎”，希望保守党欢迎“所有加拿大人，不管他/她的种族、宗教、经济地位、教育、以及性取向”，并表示，希望保守党成为中间温和政党。

时政评论人士认为，在竞选党领袖的时候，他要表明自己比彼得·麦凯更加右翼；而在联邦竞选期间，他希望建立自己“不是特朗普式的政客”的形象。加拿大人需要时间来认清他的立场究竟在哪里？

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