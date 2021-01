加拿大保守党党领袖奥图尔：“极右在保守党内没有容身之地”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

奥图尔要将斯隆(Derek Sloan)驱逐出保守党党团。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1月6号,美国首都华盛顿发生极右翼、阴谋论特朗普支持者冲入国会大厦,试图阻止副总统彭斯和参众两院议员确认拜登赢得大选的程序。事件导致五人死亡,包括一名国会大厦警察。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

紧邻美国的加拿大对这一画面表示极度震惊。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

奥图尔希望与特朗普划清界限

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大官方反对党保守党领袖艾林·奥图尔(Erin O’Toole)周日发表声明,称“保守党内,极右势力没有容身之地”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还称1月6日发生在华盛顿的事件是“恐怖的”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这份声明可以看作加拿大保守党与美国的特朗普主义划清界限。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个星期,自由党在给支持者的筹款信中指控保守党“极右”,并试图把奥图尔领导下的保守党与特朗普式政治联系在一起。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而保守党确实在上次大选后,称自由党“操纵了”上一任大选;奥图尔竞选党领袖时的口号是“夺回加拿大(take back Canada)”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当时,奥图尔的重要信息是,“守护我们的历史,守护我们的社会机构不被取消文化以及激进左派攻击”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还攻击党领袖选举中自己的重要对手彼得·麦凯,会把保守党变成“自由党的精简版”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

计划将斯隆逐出保守党党团

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一,媒体爆出,保守党议员德里克·斯隆(Derek Sloan)在去年竞选党领袖时期,接受了知名的白人至上主义者保罗·佛洛姆(Paul Fromm)的捐款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大选举委员会的记录,佛洛姆为斯隆捐款131元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保守党领袖奥图尔随即表示,斯隆接受知名的白人至上者的捐款,比单纯的判断错误和缺乏警觉性要糟糕得多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他发推表示:”种族主义在加拿大保守党内部没有容身之地“,并表示依据改革法,他已经启动程序,将斯隆逐出保守党党团,并承诺在下届大选时,斯隆不会成为保守党候选人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(奥图尔周日推文)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Racism has no place in the Conservative Party of Canada. My statement: pic.twitter.com/TP6uATWOi3

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

— Erin O’Toole (@erinotoole) January 18, 2021