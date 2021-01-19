加拿大老人南下美国过冬优先打疫苗引争议

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美国媒体最近报道了65岁以上的外国人，包括被称为“雪鸟”在美国过冬的加拿大老年人，优先获得COVID-19病毒疫苗注射的消息。

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这些报道引起了美国南部佛罗里达州一些民众的不满，认为在COVID-19病毒疫苗短缺的情况下，不应让外国人在美国人之前得到优先照顾；而且这些加拿大人本来就不应该在疫情期间长途旅行来美国南部。

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根据目前佛罗里达州的疫苗分配政策，所有65岁以上的老人属于第一批优先接种新冠病毒疫苗的群体，这等于是让那些如果在加拿大还要等几个月的时间才能轮到疫苗注射的人，却因为身在美国而能够立刻接种疫苗。

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来自加拿大多伦多地区的Andrew Paton今年 75岁，他和74岁的妻子Jill都在佛罗里达棕榈城的诊所接受了第一针新冠病毒疫苗的注射，并将在2月4日接受第二针疫苗注射。Paton夫妇在佛罗里达棕榈城拥有自己的住房，他们喜欢在这阳光充沛、气候温暖的地方以躲开加拿大多雪而又寒冷的冬天。

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一些人士认为，随着COVID-19病毒肺炎疫苗被大批量供应到美国各地区，目前对来美国南部地区过冬的加拿大老年人的负面情绪会消失。

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RCI with Sophia Harris · CBC News

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