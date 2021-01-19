受大疫情影响 警员工会警告：会出现人手紧张

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代表加拿大几千名警察的警员工会表示，因为新冠疫情，皇家骑警取消了去年三月份的新警员培训项目，令他们担心，这会加剧警队人手紧张，以及增加警员精神崩溃的风险。

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工会表示，警队一直存在人手不足的问题，比如不断有人离职、退休、辞职、但招募不到足够的新人。

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皇家骑警在2019至2020年度招募了1280位新学员，但是，由于疫情，警队无法在三月份进行培训，并不得不将其中的部分学员遣送回家。

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最终，今年年度只有500名新警员入职。

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目前，还不知道，今年的新警员减少对全国警队人手短缺产生怎样的影响。

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根据加拿大广播公司（CBC）得到的信息，皇家骑警在全国有超过1万9千名的常规警员，平均的职位空缺率小于1%。

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但是，部分地区的空缺率非常高，比如育空地区达到12%。

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招聘新警员遇到困难

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其实，皇家骑警还在招募新成员上面临困难。

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去年年中的一项审计显示，皇家骑警招募不到足够的新人加入警队。

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审计报告称，社会对警员的需求越来越多，但警队招募“缺乏明确的标准，使招聘常常体现在数量上，而不是质量上” —— 尤其是在拥有专业知识的文职人员招聘方面。

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