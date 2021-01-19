拜登要取消基斯顿输油管道项目让加拿大忧心

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国民主党总统候选人拜登在竞选时承诺若当政会吊销从阿尔伯塔省到美国南部的基斯顿输油管道项目的许可证，但在拜登11月份当选为美国下届总统后，加拿大石油省份阿尔伯塔省政府仍然对基斯顿输油管道项目能够继续下去抱有希望。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但有消息说，拜登会在1月20日宣誓就职后很快宣布取消特朗普政府发给基斯顿输油管道项目的许可证。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果这一消息成为现实，则加拿大经济的重要组成部分石油工业会面临雪上加霜的打击，将失去一条重要的石油输出动脉，阿尔伯塔省政府已经为该石油输出动脉基斯顿输油管道项目投入的15亿加元投资也会打水漂。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大TC Energy能源公司已经有上千名工人从去年9月份以来开始建设基斯顿输油管道项目在阿尔伯塔省境内的油管线路。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

连接加拿大阿尔伯塔省到美国南部的基斯顿输油管道项目在特朗普的前任、民主党总统奥巴马的任期内也陷入无法得到许可证的困境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Tony Seskus · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada