新研究：约 10％ COVID-19 患者康复后症状会持续数周

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根据现有的省级数据，自 COVID-19 疫情开始以来，加拿大的感染者中已有 80％ 的人康复。然而，成千上万的康复者说，他们在感染数周甚至数月后仍然感到身体不适。

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一些研究估计，至少有 10％ 感染了 COVID-19 的人在康复后几周内还有症状。

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加拿大的新冠后康复诊所

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对于新冠患者的后期症状， 加拿大的医学人员正在进行研究。

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现在加拿大有两个 COVID – 后诊所，一个在温哥华市的圣保罗医院 （ St. Paul’s Hospital）内， 另一个在埃德蒙顿市。

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魁北克省也将设立至少三个 COVID – 后诊所，预计不久将开始运作，诊所的地点包括舍布鲁克市（Sherbrooke ）、蒙特利尔市。

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开始，医生们设立这一诊所是为了治疗那些因症状严重而住过院的人，以及老年感染者和有慢性病的患者。

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但他们很快注意到，来诊所求医的人，许多人根本没严重到要住院，但他们的生活质量已经因新冠大受影响。

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埃德蒙顿市诊所的罗恩·达曼特（Ron Damant）医生说：

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我治疗过一名 30 多岁的新冠康复患者，他原来经常运动，但现在连走上几米都感到困难。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

COVID 的后期症状是什么？

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由于新冠病毒在人群中的存在时间还不到一年，科学家对 COVID-19 的后期症状尚未给出科学定义，一切都处于观察研究中。

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中国的科研人员最近在《柳叶刀》（The Lancet）上发表了一项研究，研究说，在曾因 COVID-19 而住院的患者中，有 76％的人 报告说，发病 6 个月后仍至少有一种症状存在，而且女性有后期症状的比例更高。

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最常见的症状是：

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疲劳和肌肉疼痛（63％）；

睡眠障碍（26％）;

脱发（22％）;

嗅觉消失（11％）;

关节痛（9％）。

此外，因新冠严重而住院的患者中，有 22％至 56％ 的人在发病 6 个月后仍有肺部异常。

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10% 的人后期症状持续数周

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英国的一项研究显示，估计有 10％的 COVID-19 患者后期症状会持续至少 3 – 4 周。

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幸运的是，新冠的后期症状似乎随着时间而逐渐减轻和消失。

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在英国的这项研究中，10% 的人后期症状持续了 3 – 4 个星期， 4.5％ 的人持续了 8 个星期以上，2.3％ 的人说症状持续了超过 12 个星期。

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这项英国的研究还显示，女性后期症状持续的时间比男性更长。

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加拿大医生的观察

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埃德蒙顿市和温哥华市 COVID – 后诊所的医生对上述研究结果持赞同观点。

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他们说，在诊所接待的患者中，最常报告的症状是疲劳、呼吸短促、头痛、嗅觉消失、肌肉和关节疼痛等。

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许多人难以重返工作岗位或完成日常的任务。

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这两家 COVID – 后诊所的医生们表示，他们对这种疾病的复杂性感到惊讶，埃德蒙顿诊所的Maeve Smith 医生说：

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我们意识到我们对 COVID-19 知之甚少，这是一种与我们所知道的其他疾病截然不同的疾病。

（Radio-Canada）

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