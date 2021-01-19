极右团体使用位于蒙特利尔服务器：与暴力冲击美国国会大厦行动有关

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大的互联网公司删除极右组织网站之后，他们转移到了一些小型独立的服务器上。

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加拿大广播公司（CBC）报道，极右团体成员使用了一个重要的支持特朗普网站，组织了1月6日对美国国会大厦的暴力冲击。而这个网站使用的服务器位于加拿大蒙特利尔市。

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这一网站是个论坛，有80万用户。而这个网站在传播阴谋论、谎言、虚假信息方面也很有影响力，他们的信息之前在脸书和推特上传播，美国总统特朗普也会转发。

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六月份，Reddit封杀了这个网站，称上面的暴力和种族主义内容违反了他们的政策。

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不过，这个网站因为被封杀而更加名声大噪，并在蒙特利尔一家云网络公司（OVH）落脚，受欢迎程度更胜从前。

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在1月6号暴力冲击美国国会大厦之前，这个网站上出现了几十个呼吁暴力的内容，并与超过4万用户的互动。

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目前来看，大量极右网站与互联网公司网捉迷藏，并且拥有好几个备份ULR。

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