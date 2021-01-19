波音737MAX复飞需打消加拿大人的害怕心理

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在美国民航安全管理局去年11月做出批准波音737Max复飞的决定后两个月，加拿大交通部星期一也批准波音737Max客机从1月20日星期三开始在加拿大复飞。

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加拿大民航领域的专家认为，批准复飞是一回事，民航乘客是否愿意乘坐波音737Max民航客机旅行却是另外一回事。

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两年前在几个月时间内连续发生两起波音737Max民航客机坠毁、机上346名乘客和机组人员丧生的惨案后，世界各国的民航公司在2019年3月都停飞了自己的波音737Max客机。调查显示，波音公司737Max客机在自动驾驶系统设计方面的缺陷导致了上述两起坠机事故。

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拥有不少波音737Max民航客机、已经让这些波音飞机停飞了差不多两年的加拿大两大航空公司加航和西捷航空公司的公关部门在寻找有效的方式缓解民航乘客对波音737Max飞机的不信任、甚至是恐惧的心理感觉。

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加拿大广播公司从西捷航空公司得到的市场调查信息显示，网上回答市场调查问题的加拿大人中有64%说他们将避免乘坐使用波音737Max飞机的航班。

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为了缓解不愿意乘坐波音737Max客机乘客的担心，加航和西捷公司都表示如果乘客不愿意乘坐波音737Max客机，可以免费改签机票、选择使用其它机型的航班。

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RCI with Ashley Burke · CBC News

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