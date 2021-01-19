魁省宵禁：四分之三的魁北克人支持，但三分之一质疑有效性

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民意调查公司莱格（Léger）为加拿大研究协会（ Canadian Studies ，ACS ）进行的一项最新调查发现，对于魁北克省为控制 COVID-19 流行而采取的宵禁措施，在魁北克省，四分之三的人表示赞成，但 32％ 的人怀疑宵禁的有效性。

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在魁北克省以外的地区，有 39％ 的人认为宵禁是减少 COVID-19 在社区中传播的有效方法，而 41％ 的人认为宵禁没用，20％ 的人对宵禁是否有效表示不肯定。

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魁北克是加拿大第一个因新冠疫情实行宵禁的省份，从 1 月 9 日 – 2 月 8 日，除了有正当理由外，所有人在晚 8 点到早 5 点之间不能外出。

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加拿大人对政府满意度降低

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这项调查还发现，疫情对人们的心理健康影响严重，表示自己心理状况良好的人逐渐减少。

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目前有 32% 的加拿大人表示自己心理健康状况一直很好/非常好，这一比例自 2020 年 11 月 16 日以来呈逐渐下降趋势，并达到了最低点。

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与此同时，加拿大人对各级政府对疫情采取措施的满意度也在降低。

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目前对联邦政府表示满意的人为 60％，对省级政府满意的为 58％，对地方/市级政府满意的为 57％， 这意味着加拿大人对各级政府针对 COVID-19 大流行所采取措施的总体满意度降到自 2020 年 3 月 23 日以来的最低点。

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（Leger，RCI）

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