中国、世卫等行动迟缓失去控制新冠疫情先机

受世界卫生组织聘请的一个国际专家组星期一在其发布的COVID-19病毒肺炎疫情调查报告中指出,中国在2020年初没有在发现新冠病毒肺炎流行病之后立即采取相应的遏制措施、世界卫生组织等了太长的时间才宣布COVID-19病毒肺炎是世界性传染病、在2020年1月底新冠病毒肺炎病例在其它一些国家出现后这些国家也没有立即采取有力的防疫措施,这些都让国际社会丧失了遏制新冠病毒肺炎疫情世界性大泛滥的先机。

牵头这一专家组的是利比里亚前总统Ellen Johnson Sirleaf和新西兰前总理Helen Clark。

星期二,利比里亚前总统Ellen Johnson Sirleaf在记者招待会上指出,世界卫生组织既缺乏预算、也无权强迫任何成员国做任何事情。

中国外交部新闻发言人华春莹不同意世界卫生组织聘请的专家组研究报告的上述结论,说中国是世界上第一个就COVID-19病毒肺炎疫情敲响警钟的国家,中国在发现新冠病毒肺炎疫情后立即采取了果断措施防疫,武汉在发现疫情后三个星期之内就进入封闭状态。

华春莹表示,世界所有国家,包括中国、美国、英国、日本、和任何其他国家在内,都应该尝试在防疫方面做得更好。

RCI with The Associated Press、CBC News

