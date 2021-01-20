原住民艺术界呼吁：立法严惩假冒原住民身份的艺术工作者沽名钓誉

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加拿大海达（Haida）原住民社区的艺术家塔玛拉·贝尔（Tamara Bell）带头发起一项法案，要求对冒充原住民身份而得到政府艺术资助、奖励、和工作机会的艺术工作者采取更严厉的惩罚，包括罚款甚至入狱。

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周一，贝尔在温哥华举办记者会，提出设立原住民身份法案。

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她表示“是时候有一个确认原住民身份的标准和程序了”。

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说来有趣，加拿大政府中，包括专门为原住民设立资助和工作职位的机构，申请者只需要自报是原住民身份就可以了，这给很多人冒充原住民的机会。

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贝尔指出，美国在1990年就通过了类似法案，当中规定，假冒原住民身份的人会被处以2万5千美元罚款，并可能入狱五年。

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最近，自称原住民的纪录片导演拉提摩尔（Michelle Latimer）被揭露，她并非原住民，而是法裔。拉提摩尔得到了执导了CBC七集系列剧集Trickster的机会。

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另外一位被揭出冒充原住民身份的是作家博登（Joseph Boyden）。博登创作了多部以原住民历史现状为主题的小说，俨然以原住民代言身份出现在文坛，并以原住民身份领取政府的艺术家资助津贴等。两年前，他被揭出其实没有原住民血统。

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贝尔呼吁下列机构重视确认原住民身份的问题，包括了原住民剧作办公室（the Indigenous Screen Office）,加拿大媒体基金会（ the Canada Media Fund）, 加拿大电视电影委员会（Telefilm Canada）,加拿大广播公司（ CBC ）和加拿大国家电影局（ the National Film Board ）。

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目前，原住民剧作办公室已经表示，会在未来两个月内开始咨询原住民社区，如何更好采取身份确认，保证真正原住民的机会。

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