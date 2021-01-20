拜登就任美国第46任总统：呼吁团结，共同面对大疫情以及经济衰退

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美国当选总统乔拜登今天（1月20日）中午12点，在首都华盛顿宣誓就职，正式成为第46任美国总统。

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由于新冠疫情，就职典礼现场没有如往年那样人山人海。在国会大厦前的广场上，插满了美国、以及世界各地的小旗子 —— 代表参与的人群。

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同时，因为1月6日发生了特朗普支持者暴力冲击国会大厦事件，令就职典礼更加戒备森严，超过两万名国民卫队守卫。

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第45任总统特朗普一直不承认败选，也拒绝参加拜登的就职仪式，整个典礼上，副总统彭斯和夫人成为了前政府的最高职位人物。

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拜登演讲：团结与和平

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拜登在就职仪式上发表讲话，重复了他在竞选中的承诺，要成为“所有美国人的总统，无论你是否支持我，投票给我，我都会为你的权益而努力。

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同时，他也谴责了这次总统权力交接过程中出现的暴力事件。

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他表示，两百年来，美国权力和平过渡的民主传统差点被打破，显示“民主是珍贵的，民主也是脆弱的，而在这个时刻，我想说，民主胜利了。”

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他特别提出，有人故意散播的谎言和阴谋论导致了民众的分裂。

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拜登提议向40万在新冠疫情中死亡的美国人默哀悼念，称他了解这些死者家人的心理和哀伤。

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他多次在讲话中表示，自己有信心，美国会战胜分歧，战胜大疫情，涅槃重生。

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他也保证会重新团结国际盟友，让美国再次成为世界领导力。

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78岁的拜登是美国历史上就任第一任期时年纪最大的总统。

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见证历史

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当选副总统卡马拉·哈里斯今年56岁，此前是加利福尼亚州的参议员。

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哈里斯是第一位黑人女性副总统，也是第一位有一半亚裔血统的副总统。

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她的父亲是牙买加人，母亲来自印度 —— 她的中学时代是在加拿大蒙特利尔度过的。

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美国能够团结一致吗？

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不得不说，过去四年，美国左右两派出现了严重分裂。拜登能否令美国重新团结，是摆在他面前最严峻的问题之一。

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在随后的国会大厦赠送礼物的仪式中，共和党人，包括在6号反对确认拜登当选的众议院共和党少数党领袖麦卡锡也参与了程序 —— 显示在特朗普离开之后，两党合作的意愿。

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同时，新冠疫情依然在蔓延，美国目前已经近2500万人感染，40万人死亡。

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接下来，如何迅速推进疫苗接种，令美国人采取隔离、戴口罩等措施遏制疫情也是拜登政府的难题。

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美国在疫情期，几百万人失去了工作，普通的底层民众急需进一步的救助。

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同时，美国需要重振经济。

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拜登在就职典礼之后，随即签署了新政府任命，以及总统行政令，取消特朗普时代的一些政策，包括重新加入WHO，回归巴黎气候协议，以及取消加拿大的奇斯通输油管道建设等 。

RCI with CBC

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