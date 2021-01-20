新冠疫情诈骗软件泛滥，盗取金钱以及个人资料

自新冠疫情爆发以来，网络和手机上出现很多虚假新冠疫情软件、网站、或邮件地址，实质是盗取金钱以及个人资料。
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加拿大网络安全中心警告民众，几千个冒充加拿大政府，比如税务局或是卫生部的网站、邮件、以及软件在网络上泛滥。
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加拿大网络安全中心主要负责联邦政府应对网络安全，保护渥太华的网络资产，并向加拿大各行业、企业、和公民提供建议，保证网络安全。
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该中心发言人Evan Koronewski表示，一些冒充加拿大政府的诈骗邮件发送“虚假新冠疫情信息”，其实是要在用户设备上安装恶意软件，进一步盗取用户信息和金钱。
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从3月15日开始，他们已经帮助删除了超过4000个这样的恶意软件、邮件、以及网站。但目前还无法确认究竟多少加拿大人遭到了诈骗或是被盗取信息。
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但加拿大另一个网络安全机构，加拿大反欺诈中心表示，从去年3月6日到今年1月10号，不同类别的新冠疫情欺诈大约有8583宗。诈骗总额达到700万加币。
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专家警告，在大疫情期，下载相关软件，或是登记注册任何账号，需要格外小心，一定要确认是来自值得信任的机构和软件公司等。
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