新斯科舍省开北美先河，器官捐赠方式做出重大改变

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从本周一开始，新斯科舍省实施在器官捐赠方面的新规定，从原来的鼓励人们选择捐赠改为除声明不愿捐赠者外，都是默认捐赠。从而成为北美首个推出这种改变的行政区。

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在此之前，全加拿大的器官捐赠都是以个人自愿签署器官捐赠卡的方式。捐赠卡随身份证件、驾照发给个人。但签署的比例并不理想。而此次新斯科舍省的改变是以假定所有人同意器官捐献为基础，即每个成年人在死亡时都默认为是捐赠者。若不愿捐赠的， 需要在退出名单上登记，一旦去世时他们的家人也可以据此拒绝捐赠。新规则强调了不适用于儿童和在该省居住不到一年的人。

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新斯科舍省早在2017年就提出了这一变革。虽然此前该省签署器官捐赠的人口比例是全国最高的。但就在那一年出现显著下降，仅有16%的省民签署了器官捐献卡。而该省有数十名等待器官救命的人。在加拿大全国，等待器官移植的时间也越来越长。

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新斯科舍省的器官捐赠工作是由“生命遗产”组织负责的。该组织的领导人斯蒂芬·贝德（Stephen Beed)博士说： “在加拿大的大西洋四省，通常有约300个患者在等待器官，其中大多数需要肾脏”。

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该组织在2006年成立后，就一直在推动改变原有的器官捐赠方式。研究人员的多次调查结果都表明，绝大多数省民都支持器官捐赠。问题是那些愿意捐赠者缺少谈论他们意愿的机会。因为很少有人愿意谈论死亡，更不用说悲惨或突然的情况了。也有人与家人谈到想成为捐赠者，但亲属出于各种原因表示不同意。

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他说：“当我们开始讨论制定更好的计划时，我们得到了省长斯蒂芬·麦克尼尔的支持，他告诉我们会将这件事提交省议会讨论”。

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贝德还谈到，当家庭经历不幸的事件时，通常会陷入悲伤和压力之中，很难会讨论捐赠亲人器官的问题。只有很少的情况，家人能理智地讨论这一问题。

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新斯科舍省北部有个恩菲尔德小镇， 那里的米勒夫妇至今仍记得17年前的那种艰难的局面。他们26岁的儿子布鲁斯是一名的警员，在乡间公路开车时被一辆时速178公里的车撞翻。那个司机23岁，是一名醉汉。布鲁斯被送到医院抢救，医生对赶来的米勒夫妇说，布鲁斯已经脑死亡，然后问他们是否会考虑器官捐赠。父母开始没有同意，希望儿子能挺过来。但几小时后，医生证实布鲁斯不会醒来了。而这对父母已经讨论过并做出决定：捐献儿子的器官。布鲁斯的心脏、肝脏和两个肾分别捐给了4个等待移植的患者。米勒夫妇后来说，儿子的器官挽救了四个人，这是生命的礼物。

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玛格丽特·米勒女士在2013年当选为自由党省议员。后来她在议会讨论修改器官捐献办法时讲出了这一经历，使一些原本有异议的议员也改变了观点。2019年4月12日，省议会中的几个政党一致通过了新的捐赠法。

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新法本来应该去年生效，但因为新冠疫情推迟到今年一月实施。

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省政府的新法规在得到广泛支持的同时，也有质疑的声音。在颁布新规后一年半的时间里，网络论坛上有人提出政府是否走得太远了，开始控制民众的身体。还有人担忧，省政府在解释个人有选择权利方面做得不够。

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“生命遗产”组织负责的人贝德说，他们听到了这一切。他明确表示，对于选择退出的人，我们会支持他们的决定，遵循他们的意愿。但他希望选择退出的人不要错误地理解这个新法规。例如有人说，政府拿走我们的器官是籍此赚钱。这是基于错误信息得出的结论。

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媒体上的报道甚至争论都引起了更多省民对器官捐赠的关注。尽管2020年由于疫情移植手术减少，但捐赠器官的人数却大幅增多，全省共有34个器官捐献者，超过了原定的五年之内每年达到30个的目标。若按人口捐赠比例计算，新斯科舍省也超过了加拿大其它所有省份。

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21岁的乔尔·麦克莱恩（Joel MacLean）患有先天性肾病综合症，他的这种病通常会导致不可逆转的肾衰竭，要靠每周打针控制病情。2019年7月，他被列入器官移植等待名单。10个月后的去年5月，他妈妈接到电话，有捐赠的肾脏与乔尔匹配。他们第二天到医院接受了肾脏移植手术。乔尔的妈妈事后说 “我们高兴的同时也深深知道，在某个地方，有人正在经历一生中最糟糕的时刻”。

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贝德说，这一年多来，他亲眼目睹了危重病人与家属在讨论器官捐赠问题时的态度变化。 “坦率地说，这很了不起。我没有大声说出来，因为我想在今后两三年看到继续成功”。

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为了让更多民众理解这一新的法规，贝德和“生命遗产”组织这一年多来，一直在与偏远和少数民族社区合作。他们下一步的工作是在医疗保健系统内推动改变，教更多的医生能确定潜在的捐献者，尤其是一些较小的地区医院，以前会忽视捐赠的事。现在，小医院的医务工作者可以打电话给位于哈利法克斯（Halifax）的“生命遗产”团队，由他们直接与潜在捐赠者家人交谈。

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现在，爱德华王子岛省也在跟进，讨论改变器官捐赠体系的立法。

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