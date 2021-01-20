视频会议让不少同声传译人员听力严重受损

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在COVID-19病毒肺炎疫情下，许多现场会议改为以虚拟视频方式举行。这样做虽然有助于防疫，但对于从事会议同声翻译工作的翻译人员来说，这种视频会议的同声翻译工作却大大增加了耳朵听力受损的风险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府雇用的同声翻译Nicole Gagnon说，在过去9个月中她和同事们为视频方式的议会会议和议会小组委员会会议做同声翻译工作，她们都出现了耳鸣、恶心、头疼和听力受损的问题，原因是手提电脑的劣质音频、耳机中的声音不是过低就是过高，视频与音频的脱节迟滞，这些与现场会议使用的专业麦克风、专业调音师用专业音频设备控制音频噪音和音频变化幅度的声音质量不可同日而语。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为加拿大联邦政府服务的70位英法语同声翻译中有60%的人表示，他们由于耳朵听力方面出现问题而不得不请病假。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府和联邦议会的同声翻译中有越来越多的人员要求被调离使用Zoom视频软件举行的会议、或者是缩短上班时间、或者是增加上班时的休息次数和每次的休息时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Christopher Reynolds · The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada