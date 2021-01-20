赛百味（Subway）状告CBC损坏名誉索赔2.1亿官司将继续打下去

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安大略省上诉法院周二裁定，接受全球快餐连锁店赛百味（Subway）状告加拿大广播公司（CBC）的诽谤案上诉， 此案可以继续审理。

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此前，省高院的裁决驳回了赛百味索赔2.1亿加元的诉讼，因此赛百味提出上诉。

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这一诉讼案缘起于加拿大广播公司在2017年2月《 Marketplace》中播出的一个电视节目，其中说，调查记者将赛百味的鸡肉送到特伦特大学实验室分析后，发现其中一半成分是大豆。

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但赛百味自己聘请的DNA专家所做的检测显示，大豆含量不超过1%。因此， 赛百味认为CBC说的化验结果存在严重缺陷，有关报道不公平地损害了其声誉，给公司的销售造成损害并导致巨大财务损失。因此向法院状告CBC诽谤，要求赔偿2.1亿加元。

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在高等法院开庭时，CBC辩称，这一诉讼与保护公共利益方面的言论自由立法相抵触。相关立法禁止针对出于公共利益表达意见的法律诉讼。

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2019年11月，安省高等法院法官爱德华·摩根（Edward Morgan）做出了支持加拿大广播公司的裁决，要求赛百味向CBC支付50万加元的法律费用，以及17.8万元的其它支出。但允许赛百味继续起诉特伦特大学，要求其赔偿22万加元。

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赛百味就此向上诉法院提告，质疑摩根大法官认可的抗辩理由，因为CBC的自由表达构成他人的诽谤。

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上诉法院星期二的裁决说，允许此案继续下去是要澄清是非对错，包括CBC的调查是否尽职。继续此案不是要阻止出于公共利益的言论，而是这种言论是不是负责任的，是否会给别人造成损害。也就是要在保护出于公共利益的表达和造成伤害之间寻找平衡。

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上诉法院认为，CBC的节目“没有紧迫的播出时间要求。如果在发布之前进行更多的尽职调查，则可验证信息的准确性。因此允许此案继续下去的核心不是阻止谁发表言论，而是要弄清发表意见者是否要对言论的真实性负责”。

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CBC发言人查克·汤普森（Chuck Thompson）对安省上诉法院这一裁定表示失望，说“正在考虑下一步的应对”。

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