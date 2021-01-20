里贾纳一对夫妇加入向疫情一线工作人员致敬的呐喊助威

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在新冠肺炎大流行的初期，加拿大全国各地都有人在特定的时间走出户外，为一线医疗工作者呐喊助威。

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温哥华东区自去年3月开始，在Main 街和41街交界处，每天晚间都有市民来到街心公园，以边唱边跳的方式表达对医务工作者的敬意和支持。这种表达敬意的方式后来蔓延到更多街道，更多城市。

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里贾纳就有一对夫妇坚持每天晚7点对着医院喊话助威。这对夫妇女士叫琳·希尔顿（Lin Hylton）， 男士叫基斯·巴尔顿（Keith Barton）。 他们住在里贾纳综合医院旁边的公寓里。

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萨斯喀彻温省目前按人口计算感染COVID-19的比例居加拿大全国之首。截至到周二，全省120万人口中，每天新增感染病例都在300左右，207名住院者中有31人在重症监护室。死亡人数已经超过200人。

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巴顿说：“我们从一开始就知道医护人员正在冒着自己被感染的危险，工作在第一线” 。他说：“我们无法帮助他们，但可以让他们知道我们认可他们的付出，赞赏他们的所作所为”。

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每天晚上7点钟，夫妇俩都到阳台上，用喇叭、桶和木勺为医院的医护人员加油。希尔顿说：“我们知道很多地方都有人在用这样方式给医护人员加油。我和我丈夫讨论决定也要这样做’”。

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从那以后，这对夫妇没有错过任何一个傍晚，包括上个星期的暴风雪之夜。希尔顿说：“无论如何我们都会到阳台上去。 “这没有多难，又不是要穿过大草原。我们在阳台上也没有任何感染危险。我们没有理由不出去”。

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#yxe #sask condo residents last night singing You are my Sunshine to thank health health workers. Vid sent by Harvey Weber. pic.twitter.com/wgnzLN84Do 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Jason Warick (@WarickCBC) March 30, 2020 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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海尔顿和巴顿都希望一线医护人员知道，很多人敬佩他们的勇气和所做的工作， 也非常感激。 希尔顿说：“虽然我并不知道他们日常工作是怎么做的。但肯定有非常非常大的压力。他们的工作确实令人鼓舞”。

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希尔顿说，夏天时，人们参加这个活动更容易些，而且楼下的行人也较多，他们听到后也会加入喊几嗓子， 声音就大了。冬季天气较冷，使声音变大比较困难。

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她说：“为了吸引更多人加入这一活动，我们还印了一些传单，希望更多人在周五晚上出来。这使星期五晚上变得越来越重要”。现在，他们的邻居也有的加入进来。巴顿说，平时每天晚上大约有五家人出来，但是星期五晚上参加的人最多。

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希尔顿说，为医护人员加油打气还营造出一种社区感，尤其是在大流行初期。她自己以前从未对居住区有如此强烈的社区感。

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