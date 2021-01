里贾纳一对夫妇加入向疫情一线工作人员致敬的呐喊助威

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在新冠肺炎大流行的初期,加拿大全国各地都有人在特定的时间走出户外,为一线医疗工作者呐喊助威。

温哥华东区自去年3月开始,在Main 街和41街交界处,每天晚间都有市民来到街心公园,以边唱边跳的方式表达对医务工作者的敬意和支持。这种表达敬意的方式后来蔓延到更多街道,更多城市。

里贾纳就有一对夫妇坚持每天晚7点对着医院喊话助威。这对夫妇女士叫琳·希尔顿(Lin Hylton), 男士叫基斯·巴尔顿(Keith Barton)。 他们住在里贾纳综合医院旁边的公寓里。

萨斯喀彻温省目前按人口计算感染COVID-19的比例居加拿大全国之首。截至到周二,全省120万人口中,每天新增感染病例都在300左右,207名住院者中有31人在重症监护室。死亡人数已经超过200人。

巴顿说:“我们从一开始就知道医护人员正在冒着自己被感染的危险,工作在第一线” 。他说:“我们无法帮助他们,但可以让他们知道我们认可他们的付出,赞赏他们的所作所为”。

每天晚上7点钟,夫妇俩都到阳台上,用喇叭、桶和木勺为医院的医护人员加油。希尔顿说:“我们知道很多地方都有人在用这样方式给医护人员加油。我和我丈夫讨论决定也要这样做’”。

从那以后,这对夫妇没有错过任何一个傍晚,包括上个星期的暴风雪之夜。希尔顿说:“无论如何我们都会到阳台上去。 “这没有多难,又不是要穿过大草原。我们在阳台上也没有任何感染危险。我们没有理由不出去”。

#yxe #sask condo residents last night singing You are my Sunshine to thank health health workers. Vid sent by Harvey Weber. pic.twitter.com/wgnzLN84Do

— Jason Warick (@WarickCBC) March 30, 2020