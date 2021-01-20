魁北克省要求加拿大政府禁止出国度假旅行

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加拿大第二大省份魁北克省省长François Legault要求联邦政府总理特鲁多立即采取措施禁止出国度假旅行。

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在COVID-19病毒肺炎第二波疫情非常严重的情况下，魁北克省政府在1月初宣布为期一个月的宵禁和关闭非必要经济活动的防疫措施。

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但仍然又不少加拿大人从魁北克省内的主要机场乘飞机前往墨西哥和加勒比海国家阳光海岸地区度假旅行。

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公共卫生专家们担心，最近出现的传染力更强的英国、南非和巴西COVID-19病毒菌株会通过国际旅行更多、更快地被传入加拿大。

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星期二加拿大总理特鲁多在记者招待会上虽然没有承诺会接受魁北克省政府的建议实行禁止出国度假旅行的防疫措施，但呼吁准备出国度假旅行的加拿大人取消他们的旅行计划。

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特鲁多虽然表示联邦政府可能会考虑采取进一步限制国际旅行的防疫措施，但认为在加拿大宪法赋予民众行动自由的情况下，加拿大联邦政府能够采取的旅行限制措施范围有限。

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RCI with Sean Gordon · CBC News

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