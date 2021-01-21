与拜登通电话的第一个外国领导人将是特鲁多

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在拜登就任美国总统的第一天，白宫新闻秘书Jen Psaki在白宫新闻发布室首次会晤记者时证实，做为美国总统、拜登就职后给外国领导人的第一个电话将打给加拿大总理特鲁多。拜登将在星期五与特鲁多通电话时讨论双方共同感兴趣的问题，其中包括拜登政府决定取消基斯顿输油管道许可证的事情。

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星期三早些时候加拿大联邦自由党政府总理特鲁多曾经发表声明说，加拿大对拜登政府取消基斯顿输油管道工程许可证的决定感到失望，但理解拜登是在兑现其总统大选竞选时的承诺。

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Jen Psaki在回答记者问题前表示，她对自由和独立的媒体在民主体制中的重要作用有深刻的尊重。

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在奥巴马政府期间，Jen Psaki曾经担任白宫传播总监。

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