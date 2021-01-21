保守党议员德里克·斯隆被逐出党团

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星期三，加拿大联邦保守党内经过无记名投票，将富有争议的社会保守派议员德里克·斯隆（Derek Sloan）逐出了保守党党团。

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保守党新任党领袖奥图尔在本周早些时候起草了这项投票。

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斯隆：“他们会后悔的”

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斯隆在自己的社交媒体上贴出回应，直接点名奥图尔。

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他将事件与特鲁多撤销其司法部长Jody Wilson-Raybould相提并论，称奥图尔是“绝对的懦夫，对保守党选民关注的问题处理是绝对失败”。

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他表示：“这是保守党领导层最严重的错误，他们会感到后悔的。我很相信这一点。”

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斯隆于2019年当选，代表安大略省Hastings—Lennox and Addington选区。

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他也是颇有争议的议员，他曾质疑华裔加拿大公共卫生署负责人谭咏诗“是为中国工作还是为加拿大工作”，引发社区的强烈批评。

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最近，他被爆出，接受了一名名声狼藉的白人至上主义者的131元捐款。

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奥图尔：极端主义在保守党没有存身之地

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奥图尔称，这项捐款是他发起驱逐斯隆的最后一根稻草。

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而斯隆已经表示，自己对这项捐款并不知情。

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上周日，奥图尔曾发表声明称，保守党是“温和代表保守主义的主流政党，极端右翼势力在加拿大共和党内没有容身之地”。

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评论认为，奥图尔正试图向中间靠拢，这么说是为了批驳自由党给他们贴上的“特朗普风格政党”的标签。

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相关阅读：加拿大保守党党领袖奥图尔：“极右在保守党内没有容身之地”

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