先检测新冠病毒才允许登机：五万加拿大旅行者取消了预定

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返回加拿大的旅行者必须提供过去72小时内的新冠病毒阴性证明。

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加拿大交通部门表示，自从加拿大执行旅行者新冠病毒检测必须阴性才允许登记的政策之后，已经有50000游客取消了航空公司的机位预定。

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加拿大交通部的发言人Omar Alghabra与记者分享了数据，称“这个数字包括了国内以及国际的旅行”。

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在去年圣诞新年假日，很多加拿大政客违反政府旅行建议，出国旅行以及处理私事，引发了批评。

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同时，联邦政府也面对省政府的压力，要求联邦出台更严格的旅行限制。

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加拿大政府于去年12月31日公布了这项规定。

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新政策于1月7日正式执行。

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