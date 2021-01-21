加拿大统计局招人32000, 今年人口普查主要网上进行

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加拿大统计局 （Statistics Canada）正在招聘数万名员工，以应对在 COVID-19 大流行期间进行远距离人口普查所带来的挑战。

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在本周发布的一份新闻稿中，加拿大统计局表示，2021 年的人口普查将进一步修改调查方式，并将在今年春季招聘 32,000 人。

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统计局说，将尽量进行 “不接触式” 人口普查，调查人员不需要和公众进行面对面接触。

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2021 年人口普查总干事杰夫·鲍尔比（Geoff Bowlby）表示：

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这些数据比以往任何时候都更重要，在疫情流行的情况下，人口普查数据对帮助我们确定如何应对疫情非常有用。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他举例说，公共卫生部门正在通过人口普查数据来了解哪些社区最容易感染 COVID-19，而联邦政府则通过人口数据来计算如何公平地分配新冠疫苗。

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尽可能在线调查，迫不得已才面对面

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加拿大广播公司报道说，在 2016 年进行的上一次人口普查中， 有超过 68％ 的受访者在网上完成了调查问卷，总共有 98.4％的加拿大家庭参与了人口普查，是截止到 2016 年最为成功的一次人口普查。

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今年，加拿大统计局设定的网上回复目标为 80％，即希望 80% 的人在线上回答普查问题。

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统计局的杰夫·鲍尔比表示，在进行今年的人口普查时，加拿大统计局将尽一切可能确保被调查者和人口普查员工的安全。

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统计局鼓励人们通过回答纸质问卷、在网上或电话方式来答复人口调查的问题，只有在实在无法远距离完成调查的情况下，统计局的人员才会进行面对面问询。

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统计局还说，如果不得已需要面对面问询，这一过程不会在私人住宅内进行。统计局的普查人员都必须戴口罩，携带洗手液，并与接受普查的居民保持距离。

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杰夫·鲍尔比说，统计局正在招聘大量的当地调查员，在偏远地区、北部地区和原住民社区开展人口普查工作。

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目前统计局已经新雇用了 600 多名员工，通过邮件向他们寄送了学习材料，并通过视频会议进行培训。

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平衡风险

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韦恩·史密斯（Wayne Smith）在 2010 年至 2016 年是加拿大统计局的首席统计师，他表示，人口普查中进行一定程度的面对面接触是必要的，这将主要涉及那些互联网不稳定，或网速不佳的地区。

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他还表示，统计局必须向加拿大人说明在疫情期间进行人口普查的必要性。

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加拿大社区经济发展网络（ The Canadian Community Economic Development Network）的社区数据计划负责人米歇尔·弗罗伊莫维奇（Michel Frojmovic）说，人口普查中收集的信息对于市政和社区的组织是绝对必要的。

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（CBC）

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