加拿大通胀率12年最低、央行利率不变

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加拿大中央银行行长Tiff Macklem星期三没有像一些金融市场专家预测地那样下调利息率，而是维持现有0.25%的利率水平不变，并承诺在可预见的将来会继续维持目前的低利率政策。

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除了低利率政策之外，加拿大中央银行还继续使用量化宽松的货币政策刺激经济、向市场注入大量现金。现在每个星期加拿大央行在债券市场购买至少40亿加元的政府债券。

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加拿大中央银行不担心通货膨胀卷土重来的危险是因为目前加拿大的通货膨胀水平处于2009年金融危机以来的最低点，12月份加拿大的通货膨胀率只有0.7%。

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加拿大中央银行制定的通货膨胀理想区间在1%到3%之间。

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加拿大中央银行认为，虽然COVID-19病毒肺炎第二波疫情来势凶猛，但正在以较快速度铺开的新冠病毒疫苗注射工作意味着今年晚些时候加拿大经济会快速回升。

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