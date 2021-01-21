Navy sailors carry a body bag containing the recovered remains of victims of the Sriwijaya Air flight SJ-182 that crashed on Jan. 9, at Tanjung Priok Port in Jakarta, Indonesia, Thursday, Jan. 21, 2021. Indonesian authorities on Thursday ended the search for the wreckage of the plane that nose-dived into the sea, killing all of its passengers on board. (AP Photo/Dita Alangkara)

印度尼西亚雅加达丹戎普洛克港，海军士兵搬运一个装着斯里维贾亚航空公司SJ-182航班遇难者遗体的尸袋

作者 加拿大国际广播 |
china@rcinet.ca
发表 2021年1月21日（星期四）09:22

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2021年1月21日，星期四，印度尼西亚雅加达丹戎普洛克港，海军士兵搬运一个装着斯里维贾亚航空公司SJ-182航班遇难者遗体的尸袋。印度尼西亚当局周四结束了对飞机残骸的搜寻，这架飞机俯冲入海，机上所有乘客遇难。(AP Photo/Dita Alangkara)

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