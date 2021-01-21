魁北克实施宵禁，义工、无家可归者抱怨“雪上加霜”

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今年1月9日，魁北克省政府为遏制新冠疫情新感染病例增长，开始实施宵禁政策：从晚上8点到早上6点，除非有雇主证明，一律不准上街，违者可能被罚款，从1000元开始，最高可达6000元。

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宵禁禁令：无家可归者雪上加霜

政策实施后，魁北克最大城市蒙特利尔的无家可归者，以及帮助他们的社区服务机构叫苦不迭，抱怨对无家可归者来说，这是在严冬和大疫情双重打击下，雪上加霜。

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许多收留无家可归者的机构以前是24小时服务，但因为宵禁而无法接受更多的人。同时，因为新冠疫情，原有的地方需要采取“保持距离”措施，导致容纳的人数减半。也有机构曾经出现新冠病毒爆发而临时关闭。

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目前看，蒙特利尔城市的几间酒店、毒品安全注射屋、和社区中心都已经开始接待无家可归者，但床位依然不够。

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1月17日，一名常年在蒙城流浪的因纽特人Raphaël André被发现冻死在流动洗手间内，引发对政府的批评声浪 —— 在关键时刻，对弱势群体的关心远远不够。

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省政府拒不让步

蒙特利尔市市长表示，希望省政府在执行宵禁政策时，能够对无家可归者网开一面，主要是他们目前很难在晚上找到栖身之地，如果还要对他们罚款，最终可能令他们四处躲藏，有被冻死的危险。

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但是魁北克省省长勒格特表示，如果警方执法时对无家可归者例外，有可能其他人会冒充是无家可归者。

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他的说法引发批评，认为他不了解，大疫情下，政府对帮助无家可归者的帮助严重不足。

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CBC：无家可归者服务机构社工的一晚

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加拿大国际广播公司（CBC）的记者Jennifer Yoon跟着一位社工莫徳·维奥（Maude Viau），度过了实施宵禁后的一个晚上。

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23岁的维奥是Old Brewery Mission的心理帮助社工。她的工作是在每天傍晚6点到凌晨2点，检查城市无家可归者集中的地区，将找不到床位的人送到可能有空床位的机构。

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晚上9点，记者在杜普瓦广场酒店门外，看到长长的无家可归者等候入住的人群。

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有人告诉记者，魁北克的宵禁令太残酷了，他在前几个月因为健康原因而成为了无家可归者，不明白政府这个罚款的规定究竟有什么意义 —— 他们根本没钱交罚款。

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之后，记者和维奥坐着大巴在几个无家可归者可能聚集的地方查询。在路上，奥维和市内的一些机构联络，看看是否还有空余床位，但得到的答案都是没有 —— 别说床位了，连临时的躺椅也全占满了。

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维奥最终了解到，蒙特利尔的毒品安全注射屋CACTUS还有床位。

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记者所见，奥维和无家可归者人群已经很熟悉了，能随口叫出他们的名字。

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不过，这些人对于维奥的提议不太感兴趣，原因是CACTUS离市中心太远，他们第二天还要花力气走回来。

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最终，只有一个人愿意和奥维一起前往CACTUS。其他人，那个晚上只能躲起来，逃避宵禁命令了。

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而当天算是蒙特利尔一月份比较暖和的晚上了，气温是零下一度。

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