加拿大第一家N95口罩生产流水线在卑诗省建成投产

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不列颠·哥伦比亚省高贵林市的一家纺织厂在联邦政府的支持下，开始投产N95口罩，每年预计可生产500万个防病毒口罩。

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这家名为诺沃纺织厂（Novo Textiles）的公司原来是生产宠物床垫的。在联邦政府为其拨款100万加元购买新的机器设备后，转产防毒口罩。而生产口罩的机器是与安大略省温莎市的一家公司合作开发的。这种高度自动化机器可生产用于医院的杯状模压呼吸面罩，即N95或N99面罩。

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防病毒口罩之所以称作N95和N99，因为它们的设计目标是能过滤掉至少95％和99％的空气传播颗粒，包括病毒的病原体。它通常被用在医院等病毒传染高危地点，那里需要使用更高级别的防护措施，以防止医护人员等被病毒感染。

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自从新冠病毒疫情去年爆发以来，加拿大的防病毒口罩一直供不应求。

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诺沃纺织厂的老板杰森·扎纳塔（Jason Zanatta）说，他很早就意识到了个人防护装备短缺的问题，并在疫情开始后不久就调整了工厂的设备，开始生产手术用口罩。他也希望能生产N95口罩，但面临资金不足的问题。

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后来他了解到加拿大有一个非营利性的行业组织“新一代制造业”，面对战略性防疫物资短缺的挑战，该组织与联邦政府合作，向制造商和创新者提供财政支持，在疫情期间开发具有竞争力的防护用品。

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诺沃纺织厂在获得政府资助后，投资200万加元，与安省温莎市的Harbor Technologies合作，研制N95口罩生产设备。他们在机械设计上花了11个月的时间。

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诺沃纺织厂投产N95口罩的消息就是“新一代制造业”行业协会在星期四宣布的。到目前为止，该协会已经帮助多个厂家获得2700多万加元的联邦政府拨款。其中包括卑诗省的另外两家公司现在也可以生产折叠的N95口罩。但诺沃是加拿大第一家拥有自动生产线制造模压N95口罩的生产商。

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扎纳塔说，公司生产的N95口罩在接受质量检验后，将首先提供给医院。他希望随着产量的增加，今后也可以向公众出售。他说，这是创立加拿大所需防护用品基础设施迈出的一步。今后可以使加拿大在面对瘟疫流行时， 不用依赖国外的供应。“坦率地讲，那对加拿大来说，是一个巨大的风险”。

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业内专家们认为，诺沃纺织厂已为模压制造N95口罩创立了加拿大标准。

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卑诗省省长马库斯·约翰斯（Marcus Ewert-Johns）表示：“他们创建了为加拿大制造商设定的新标准，这令人感到兴奋”。

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