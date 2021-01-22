加拿大考古学家参与的研究发现上千万年前海底蟒状动物化石

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加拿大西蒙·弗雷泽大学的地球科学教授沙欣·达什加德（Shahin Dashtgard）与另外7名科学家合作发表了一篇古化石研究论文，阐述新发现的一种数百万年前在海底生活的蟒状动物。这篇论文发表在最新一期的《自然科学报告》期刊上。

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论文介绍说，近期发现的化石表明，大约2000万年前海底有一种蟒状动物，它类似科幻小说中的怪物，生活在印度太平洋地区的热带和亚热带海洋中，长达三米，躲在海床洞穴中，只露出个头，头部带有尖锐的钳状爪子，突袭捕食周边游过的鱼类。

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达什加德教授说，由于蠕虫类动物身体柔软，没有大块的骨骼，所以很少发现其化石。此次是靠对洞穴的研究发现和推断出数百万年前海底生态系统的多样性。这位教授说：“这些洞穴化石“非常非常独特，我们几乎从未见过。它与通常动物骨骼或外壳形成的传统化石不同，是由非生物痕迹组成的痕迹化石，如石层中的洞穴和鳞片痕迹。

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实际上，科学家们长期以来一直在寻找海洋软体动物的微量化石。此次是台湾和日本的两名地球科学教授首先在台湾考察古老动物的痕迹时发现了这种化石。

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台湾有2000万年历史的砂岩地层。研究人员在距离台北不远的野柳地质公园寻找化石痕迹时，发现了一个独特的完整化石，从顶部的漏斗开始往下变细成为直径约三厘米的圆柱管，直入地下70或80厘米，然后水平弯曲成L形，全长大约两米。

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洞穴是L形的事实表明它是由软体动物制成的，但又与其他动物（例如鳗鱼或剃刀蛤）制成的洞穴不同。

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达什加德说，这意味着蠕虫已经在类似的环境中生活了很长的时间-大约2000万年。

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从多伦多大学退休的蠕虫化石研究者大卫·鲁德金（David Rudkin）认为，这篇论文的解释“相当有说服力”。

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阿尔伯塔大学另一位教授曾在澳大利亚研究蠕虫的洞穴。他说，研究人员的这次发现带有突破性质，将有助于揭示两千万年前动物的活动和分布。

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