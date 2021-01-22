加拿大零售额连续 7 个月回升，已超过疫情前水平

加拿大统计局星期五 （1月22日） 表示，加拿大的零售额去年连续 7 个月出现增长，11 月已经比 COVID-19 疫情大流行之前的水平高出了 5％。
统计局星期五公布了 2020 年 11 月份的数据，显示加拿大零售商 11 月的销售额超过 550 亿加元，比 10 月份增加了 6 亿多加元。
2020 年 3 月疫情在加拿大爆发后，零售额在 4 月触底，之后持续反弹，11 月是连续第 7 个月出现增长。
从下图可以看出， 加拿大 2020年11月的零售额不但已从疫情的打击中恢复，而且已经远远超出 2016年、2017年时的零售水平。
食品和饮料销售大增
加拿大统计局说，零售增长的主要原因是食品和饮料商店的销售量增加，另外，零售商的在线销售量也在增加，去年春天疫情爆发后出现的在线购物趋势继续上扬。
不同零售领域的销售情况不同：
- 食品和饮料商店： 增长 5.9％。
- 普通商品： 增长 1.6％。
- 建筑和园艺商品：增长 2.2％。
- 加油站： 下降 1.6％。
- 服装和配饰： 下降 3％。
消费者提前为节日购物
如果按各省看，除了曼尼托巴省（Manitoba）的零售额下降外，其他各省的零售额 11 月平均增长了 3.1％。
另外，圣诞节前夕，一般大多数人在 12 月份开始狂购礼物，但今年情况特殊，由于疫情限制，加拿大邮局早早警告人们购物要提前，否则节前难以送到。
道明银行 （TD ）的经济学家克瑟尼娅·布什梅涅娃（ Ksenia Bushmeneva） 表示：
11月零售额的上升 “可能与消费者提前为圣诞节购物有关，由于封锁措施不断加严，许多消费者提早购买礼物和食品，以防送货延迟。加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
12 月可能不理想
尽管零售额的持续增长令人感到欣慰，但加拿大统计局警告说，去年 12 月的数字有可能不会那么好， 加拿大统计局星期五表示，初步数据显示，12 月份零售额下降了 2.6％。
加拿大有不少省份在 12 月采取了更为严厉的封锁，因此有可能导致该月的零售额下降。
加拿大国家银行（National Bank）的经济学家达伦·金（Daren King）和乔斯林·帕奎特（Jocelyn Paquet）说，11 月份的数字意味着零售商在 11 月份的销售量超过了其他月份，但他们也预期 12 月份会有所放缓。
他们说：
鉴于加拿大一些省份的健康状况恶化，我们预计零售业在去年的最后一个月会失去一定增长势头。加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
道明银行的经济学家克瑟尼娅·布什梅涅娃说：
总体来说，鉴于健康危机恶化，消费者的支出可能会在短期内后退一步。但是，随着限制措施解除和疫苗的广泛普及，消费者的支出有望再度反弹。加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
（CBC）
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