新冠防疫措施让今年感冒药销量暴跌

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设在加拿大最小省份爱德华王子岛省的Island Abbey Foods公司的一个主打产品是缓解咳嗽和感冒症状的润喉糖，往年冬天这款产品都有稳定的需求，但今年冬天却出乎意料地遇到了订单暴跌的局面。

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Island Abbey Foods公司指出，往年一入冬感冒季节就如期而来，但今年冬天的感冒季节却几乎不存在。原因是现在几乎是人人勤洗手、少出门、戴口罩、打预防针，保持社交距离，这些防范COVID-19病毒肺炎的措施有效地减少了感冒的发病率，因为感冒传染的途径几乎与新冠病毒一样。

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患感冒的人数大大减少直接减少了对Island Abbey Foods公司润喉糖的需求，公司方面不得不做出裁减30名季节性员工的决定。

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不过，对Island Abbey Foods公司的综合维生素等保健产品的需求却呈现明显的增长，这从整体来说让公司保持了好年景。

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RCI with Wayne Thibodeau · CBC News

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