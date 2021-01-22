民间智库推动政府就加拿大公民被扣为人质立法，并公布了法律文本草案

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1月21日星期四，位于渥太华的加拿大民间智库麦克唐纳-洛里埃研究所（MLI）发布消息说， 为了更有效地与全球扣押人质行为作斗争，该所的法律专家起草了一份带有法律框架文件。

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这份文件题为《反击全球劫持人质的行为：让劫持人质的国家和恐怖分子承担责任的法案》。主要的起草人是该研究所的高级研究员萨拉·泰奇（Sarah Teich）女士。她是多伦多大学毕业的法学博士，国际法专家，专长于国际人权和反恐事务。 正是她工作的“加拿大反恐联盟”与MLI共同发布的这一文件。

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这两家民间机构共同发布的新闻稿中说：加拿大人康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）已经在中国的监狱中被关押两​​年多，他们被残酷地当作人质。这一事件在全世界引起关注。然而加拿大政府除了通过外交途径交涉，没有任何有效的手段来应对这种人质外交，也没有法律武器应对那些不是由国家主导的绑架行为，不能依法追究劫持人质者的责任，给人质受害者的​​家属提供支持。

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起草这一“人质危机责任法”的泰奇博士说，加拿大人多次在外国被扣为人质，多数是没有正当理由或正当程序的。他们甚至遭到绑架者的虐待、折磨和谋杀。她说：“劫持人质以前只是恐怖主义者使用的重要手段。但近些年来，已经演变成伊朗和中国等威权国家所采用的“外交”模式。。。而加拿大政府在人质危机发生时只能采取非常有限的行动”，这在一定程度上助长了外国政权和恐怖组织的劫持人质行为。

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泰奇博士认为，加拿大需要采取进一步行动，尤其立法行动。加拿大目前唯一相关的法律条文是认定劫持人质是一种犯罪行为，那是几十年前修订刑法时加上去的。她说：“在加拿大人的安全面临外国政府和恐怖组织的威胁时，我们不能继续束手无策。我们要有相关的立法， 它应是可行的，是符合长期需要的第一步”。

加拿大反对恐怖主义联盟的联合创始人丹尼·艾森（Danny Eisen）解释说： “泰奇女士在我们与研究所共同发表的论文中，起草了新的人质危机责任法框架文件， 它将成为加拿大在这方面重新调整相关法律的开始，值得加拿大立法者慎重考虑”。

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泰奇博士起草的这个“人质危机应对法规草案”共34页，拟议的立法分为三个部分：制裁的措施，对人质受害者家庭的支持以及多边合作。

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第一部分的主要内容是，针对加拿大公民在国外被劫持为人质，制定一套专门的制裁机制，以追究那些不良行为者的责任。同时提出对劫持人质者的具体制裁措施，包括针对劫持人质的个人和搞人质外交的政府。

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第二部分列出如何以人道主义原则支持人质受害者的家庭，确保他们得到政府的可靠帮助，包括提供相关信息，精神健康援助等。让政府处理人质危机时将受害者及其家属置于工作的中心。

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拟议的立法第三部分是国际合作应对，主要是为加拿大如何与国际伙伴、盟国和外国民间合作、共同协调提供法律依据。这样就可以为政府提供更多工具，以帮助人质获释。同时也认识到，在任何人质危机中有当地伙伴协作的重要性。

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MLI的声明说，这一针对人质难题的法律草案不仅具有创新性，也可为决策者提供处理人质危机和强制性外交的立法框架。如果得以实施，将能够加大政府打击人质劫持行为的力度，为最终遏制人质绑架行为带来希望。这将有助于提高加拿大人在国外时的安全程度。

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