特鲁多：辉瑞老总保证下个月继续给加拿大送疫苗

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）星期五（1月22日）说，辉瑞（Pfizer）公司的首席执行官阿尔伯特·布尔拉博士（Albert Bourla）亲自向他保证，辉瑞制药公司将在下个月向加拿大发送更多新冠疫苗。

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1 月中旬，美国制药巨头辉瑞公司宣布，由于其在比利时的工厂需要修整，只能暂停部分交货。

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加拿大负责指挥疫苗后勤工作的丹尼·佛丁（Dany Fortin）少将当时表示，辉瑞的疫苗交付量将在四个星期内减少多达 50％，最多可有 40万剂延迟到货。

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星期五，加拿大总理特鲁多对记者说：

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接下来的几周将是交货面临很大挑战的几周，但阿尔伯特·布尔拉博士向我保证，将在 2 月15 日这一周以及随后的几周内交付数十万剂辉瑞疫苗。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

辉瑞仍可能实现交货承诺

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特鲁多还表示，尽管在交货上有所波折，但美国辉瑞公司仍有望实现承诺，即在 3 月底前向加拿大运送 400万剂疫苗，这些疫苗将足够给两百万加拿大人完成每人两剂疫苗的接种。

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（CBC）

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