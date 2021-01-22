调查报告公布后加拿大总督帕耶特宣布辞职

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在第三方独立调查公司上个星期晚些时候把总督府工作环境问题调查报告提交给加拿大联邦政府后，加拿大总督Julie Payette宣布辞职，她的秘书Assunta di Lorenzo也宣布辞职。

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据了解上述调查报告的人士提供的消息，对总督府工作环境毒化、总督Julie Payette和她的秘书Assunta di Lorenzo凌霸下属工作人员问题的调查得出的结论令人发指。

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负责监管政府机构运作的加拿大枢密院主席Dominic LeBlanc在接受加拿大广播公司英语电视台时政节目主持人Vassy Kapelos采访时表示，上述调查报告得出的结论令人不安和担忧；并证实联邦政府总理特鲁多星期三晚上与总督Julie Payette进行了会晤，讨论了对总督府工作环境问题的调查报告所得出的结论。在这次会晤时Julie Payette向特鲁多表示会辞去总督职务。

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不过，Julie Payette提供给媒体的辞职声明中似乎并没有承认对员工有凌霸行为，指出在她担任总督职务期间没有任何总督府工作人员正式提出他们在工作时受到欺凌的抱怨，否则她会立即对问题进行调查和处理，不过她仍然愿意为她担任总督职务期间总督府出现工作关系紧张的问题表示道歉。

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Julie Payette说现在辞职可以让她有时间照顾健康状况不好的父亲、并有更多的时间陪伴自己的家人。

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加拿大总理特鲁多证实已收到总督Julie Payette的辞职信。特鲁多发表声明表示，加拿大联邦政府的所有工作人员都有权在安全和健康的工作环境中工作。

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做为加拿大礼仪上的国家元首英国女王在加拿大的代表，加拿大总督辞职的消息已经被及时通报给英国女王。

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在新总督被任命之前，加拿大联邦最高法院院长Richard Wagner将代行总督职责。

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加拿大联邦议会的官方反对党保守党领袖奥图尔一方面指责自由党总理特鲁多几年前一意孤行的推举Julie Payette出任加拿大总督，一方面要求特鲁多在选择新总督时必须征求反对党的意见。

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