近期高强度防疫措施让加拿大疫情出现缓解

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加拿大公共卫生局星期六发布通告说，加拿大COVID-19病毒肺炎疫情虽然出现缓解迹象，但仍然需要继续实行有力的防疫措施，以让加拿大新冠病毒肺炎疫情缓解的趋势保持下去。

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加拿大传染病领域的专家对传染能力更强的COVID-19病毒新菌株在加拿大的扩散继续感到担心。

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加拿大联邦政府总理特鲁多呼吁加拿大人避免一切非必要的国际旅行。加拿大一些省的省长已呼吁联邦政府出台禁止国际旅行的防疫措施。

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到星期六下午为止，加拿大最大省份安大略省新增的COVID-19病毒肺炎确诊人数是2359人，新增新冠死亡病例52人。

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第二大省份魁北克省新增的COVID-19病毒确诊人数是1685人，新增新冠死亡病例76人。

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