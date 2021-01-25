加拿大众议院复会：禁止出国度假者领隔离补贴的法案被反对党否决

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加拿大议会众议院星期一（1月25日）复会。新年假期过后的第一次辩论，与新冠疫情有关的议题仍然是各党议员辩论的中心。加拿大政府提交了一项旨在堵住隔离补贴（CRSB）漏洞的法案，但是被反对党否决。

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因确诊新冠肺炎或因接触过确诊者而需要隔离的加拿大人，如果不能享受带薪隔离假，可从联邦政府领到一千加元的隔离补贴。在发现出国度假的加拿大人也可以享受这项补贴后，加拿大政府承诺尽快修改规定，堵上漏洞。

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几个反对党拒绝支持这项法案，但是并没有给它判死刑。新民主党和魁北克党团要求对法案做出一些改动，保守党表示需要花点时间研读法案。

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保守党领袖奥图尔（Erin O‘Toole）还抨击政府的疫苗采购工作拖拉，导致本星期没有疫苗抵达。

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不过各党议员一致同意继续采用线上和现场两种方式进行辩论和投票，即让一部分议员通过视频参加会议。

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（Radio-Canada, The Canadian Press)

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