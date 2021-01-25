加拿大卫生部批准Spartan的新冠快速检测仪

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加拿大卫生部1月22日批准渥太华Spartan生化公司研制的COVID-19病毒便携式检测仪改进版的商业性销售和使用。

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Spartan公司发表声明说，该公司研制的便携式COVID-19病毒检测仪能够既便捷又快速地提供新冠病毒检测结果，在医院、药店、工作场所使用时可以在50分钟内得到测试结果。

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实际上，加拿大卫生部去年4月份就已经批准了Spartan公司的便携式COVID-19病毒快速检测仪投入使用，但在一个月后发现该检测仪存在测试准确性问题后，加拿大卫生部宣布Spartan公司的新冠病毒快速检测仪只能用于科学研究途径，而不能商业性使用。

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在经过8个月的改进设计和临床测试使用后，Spartan公司改进版的新冠病毒便携式检测仪获得了加拿大卫生部的商业性使用批文。

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