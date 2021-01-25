土著人脸上刺青是为了保持自己的文化传承

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一些加拿大土著人女性喜欢在自己脸上刺青，这样做既是土著人表达自己信念的方式、也是为了延续土著人的文化传承。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在萨斯喀彻温省里加纳市居住的土著艺人Stacey Fayant就是这些土著人女性中的一个，她不但在自己脸上和脖子上刺青，而且成了专业的土著人艺术刺青师。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Stacey Fayant几年前接触了在欧洲殖民者抵达北美之前土著人就已经具有的传统刺青艺术之后，决定在自己脸上和脖子上选用土著人的传统图案刺青。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Stacey Fayant一开始只打算在自己和家人身上刺青，但她用土著人传统方法的刺青很快就在土著人部落大受欢迎，在COVID-19病毒肺炎疫情前向她预约排队的时间就已经超过了六个月。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

土著人维权组织Idle No More创始人之一的Nina Wilson选择在下巴上刺青，她说土著人在脸上涂抹油彩本来就是传统，用刺青的方式在脸上留下自己喜欢的永久性印记是这一土著人传统的延申。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Kerry Benjoe · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada