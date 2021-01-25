多伦多布兰普顿市将为斯里兰卡内战中被屠杀的泰米尔人修建纪念碑

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

多伦多地区是世界上最大的泰米尔移民聚集区之一，包括北面的布兰普顿市。上个星期， 该市的议会全票通过一项决定：在市内修建一座纪念性雕塑，以纪念在斯里兰卡内战中遭到屠杀的泰米尔族人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市长帕特里克·布朗（Patrick Brown）说，他在市议会提出这一倡议是因为，两个星期前， 斯里兰卡政府拆除了国内一所大学内的泰米尔人纪念碑，引起全世界关注泰米尔人的愤慨。因为这是试图抹去对泰米尔人种族灭绝的记忆。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

斯里兰卡官方在两周前拆除了在贾夫纳大学内的穆利瓦克卡尔纪念碑（Mullivaikkal memorial）。那座纪念碑建于2019年。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布兰普顿市长布朗说：“显然有人试图“粉饰”斯里兰卡的历史。他们拆除雕像的目的就是要抹去历史。我们则要在加拿大采取相反的行动，建造一座纪念碑，以纪念种族灭绝的受害者”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布兰普顿的泰米尔人协会主席贝纳特·马里亚纳亚亚加姆（Benat Mariyanayagam）说，新建一座纪念碑不仅对加拿大的泰米尔人，而且对全世界的泰米尔人来说都是一件重要的事情。他说。斯里兰卡的贾夫纳大学是一个泰米尔族人为争取自由而战的“文化中心”，那里所建的纪念碑是希望纪念战争中的无辜平民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，布兰普顿市的泰米尔社区将为修建新的纪念碑提供资助。建成后不仅泰米尔人能看到，当地的加拿大其他族裔也能看到。他们之中也有的经历过类似的种族屠杀，看到这个雕塑也会记住自己的历史。“我们想让他们知道，他们的历史伤痛也是我们的伤痛”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市长布朗说，在上周宣布这一决定后， 得到了“相当积极的”反馈。尤其是泰米尔社区。他们认为内战期间有那么多泰米尔人被杀死或强奸，那些恐怖行为不应从历史上抹去。布朗说，因为加拿大接收了逃离那里的难民， 因此那里也变成了加拿大历史的一部分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布朗说，1月是加拿大的泰米尔文化遗产月份， 因此是最适合开始修建纪念碑的时间。他希望纪念碑能在5月18日之前建成，那一天在斯里兰卡被称为“泰米尔种族灭绝纪念日”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada