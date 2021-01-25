有效减少新冠重症：魁北克省即将开始用秋水仙碱治疗新冠肺炎

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魁北克省公共卫生官阿鲁达（Horacio Arruda）星期一（1月25日）证实，该省将很快开始用秋水仙碱治疗新冠肺炎。这是一种强力消炎药，常被用于治疗心包炎和痛风。蒙特利尔心脏病学研究所自去年三月份起进行大规模临床试验，并在上个星期公布了试验结果。

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这项临床试验有4488人参加。试验结果显示，秋水仙碱把轻症转为重症（即需要住院治疗)的新冠患者减少了25%，呼吸机使用减少50%，死亡率减少44%。

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研究人员介绍说，在新冠肺炎加重时，细胞因子的过度反应会使患者的免疫系统进入全速运转，出现“炎症风暴”。阻断这种炎症反应可以减少轻症转为重症的风险。

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秋水仙碱是阻断炎症反应的理想药物，而且它不是处方药，价格低廉并容易生产。

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目前魁北克省卫生部的专家正在进行测试。如果结果合格，魁北克省将开始对老年新冠患者和因患有其他疾病容易转为重症的新冠患者使用秋水仙碱。

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公共卫生部门最担心大量患者需要住院从而压垮医疗系统。阿鲁达表示，秋水仙碱在投入使用后将可以减轻医院和重症监护室的压力。

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还有好消息

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据《以色列时报》报道，在开始辉瑞疫苗第一剂接种仅仅三周后，以色列60岁以上新冠患者的住院率就下降了60%。辉瑞疫苗需要在一个月后接种第二剂。以色列是全世界新冠疫苗接种最迅速的国家之一。

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另外，莫德纳公司表示，研究结果显示该公司研制的疫苗可以对抗新冠病毒的英国突变株和南非突变株。

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（RCI avec Radio-Canada, Alain Rochefort, Anaïs Brasier， The Time of Israel, Nathan Jeffay）

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