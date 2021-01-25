特鲁多承诺要加强对总督候选人的遴选甄别

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在加拿大总督Julie Payette宣布辞职后，亲手挑选她出任加拿大总督的自由党政府总理特鲁多受到不少指责和来自多方面的压力，要其严格遴选和审核总督候选人的程序。

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有报道说，Julie Payette在过去工作的几个部门都出现过不尊重下属和凌霸下属的问题。

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自由党政府总理特鲁多上台后取消了前总理哈珀实行的总督候选人由专门遴选委员会推荐、联邦政府总理从推荐名单上选出一人任命为总督的程序，而是改为由总理办公室自行选择总督人选，并力推Julie Payette出任总督。

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面对这些批评，自由党政府总理特鲁多承诺今后要强化对总督候选人的遴选和核查程序。

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加拿大总督离任后每年可以领取约15万加元的年薪直到去世，每年还可以报销至少20万加元的差旅费和办公费用。

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有越来越多的加拿大人呼吁加拿大与时俱进地进行政治体制改革，取消以英国王室领袖为礼仪上国家元首的君主立宪制，进而取消加拿大总督这个职位。

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RCI with Catharine Tunney, Ashley Burke · CBC News

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