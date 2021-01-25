采访加拿大野生动物专家，了解白色猫头鹰的诸多秘密

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在加拿大的标志性野生动物中，除了北极熊、麋鹿、河狸、雪雁、加拿大鹅等，有一种白色猫头鹰样子也很可爱。今年入冬以来，白色猫头鹰出现的比较频繁， 看到它的人也较多。这是怎么回事呢？加拿大广播公司记者莎拉·弗雷泽（Sara Fraser)采访了野生动物专家， 得知这是因为白色猫头鹰的迁徙模式，差不多每五年出现一次小高峰。

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接受采访的野生动物专家是戴夫·麦克鲁尔（Dave McRuer）。他在爱德华王子岛省会夏洛特敦的大西洋兽医学院工作。他从在萨斯克彻温大学实习开始，多年来一直在观察和研究雪鸮，对这种美丽的飞禽有很深入的了解。他还曾担任美国弗吉尼亚州野生动物中心主任11年。

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麦克鲁尔介绍说，猫头鹰属于鸱鸮（chi1 xiao1) 科鸟类，白色猫头鹰的英文名snowy owls， 所以可叫雪鸮。他对这种飞禽的了解很全面，归纳起来有10条最有趣。

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1. 为什么今年雪鸮比较常见

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雪鸮生活在加拿大、美国、格陵兰和俄罗斯，它们以平坦、冰冻的苔原为繁殖领地，并通常留在这几个地区。但也有一些向更北面迁移，觅食冰上北极熊猎物的残渣或水中的海鸭。另有一些在冬季往南迁移，最远可达美国的南卡罗来纳州。

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专家们发现，每隔五年左右，雪鸮种群就会有一次大规模的向南迁移。而每隔几十年， 也会有一次更大规模的“超级迁徙”。今年正赶上雪鸮南迁小高潮，因此在爱德华王子岛也能看到它们的身影。

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麦克鲁尔说，人们认为这些周期性的向南移动是因为缺乏食物，但是科学家现在认为原因不止如此。他们创立了雪鸮跟踪研究网站（https://www.projectsnowstorm.org/story/）在上面交流探讨所追踪的90只雪鸮的行踪信息。

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2. 雌性雪鸮比雄性要大三分之一

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大多数猛禽都是雌性的个头较大，雪鸮也是，约比雄性的大三分之一。麦克鲁尔说，分辨雌雄很容易。雄性几乎是纯白色的。雌性的胸部、翅膀和头部有一些黑色条纹，年幼的条纹更重些。

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3. 雪鸮产卵比较多

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通常，雌性雪鸮每年产卵5至7个，但在食物非常丰富的情况下，产卵可达12至16个。“近年来，雪鸮的数量增加较多。到了冬天，它们各自拥有的领地大大减少，食物不足，所以它们不得不向南迁移” 。而它们迁徙的年份，自然就有更多人看到雪鸮。

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4. 视力所及可达千米

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雪鸮的视力非常好，可以看到900多米以外的活动物体。如果一只老鼠在半公里之外的雪地上跑动，那就可能成为雪鸮的午餐。麦克鲁尔说：“雪鸮捕食猎物时， 从空中冲下来的速度很快。它们是北美猫头鹰里最大的，体重可达是四至五公斤。

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5. 雪鸮都吃什么

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雪鸮的猎物大都是小型啮齿动物，例如旅鼠和田鼠，偶尔也会捕食苔原上的小松鸡。它们具有夜间捕食的能力，因此通常在夜间狩猎。麦克鲁尔提醒人们：“不要喂雪鸮，即使看着它们像是很饿了。因为那会鼓励猫头鹰靠近汽车，会增加被汽车撞到的可能。

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6. 它们常常活不到预期的寿命

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麦克鲁尔说，雪鸮的寿命与大多数猛禽一样，可以长达15年。但大多数活不了那么久。这促使他们尽可能多地产卵，繁衍更多的后代。养在笼子里的雪鸮也有最长活了近30年的。

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7. 有关雪鸮的懵懂程度

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麦克鲁尔作为一名野生动物专家，也训练猛禽，例如鹰、猎鹰，甚至某些猫头鹰。当然都是动物康复中心救活的，用于教育目的。但他没有训练过雪鸮。因为他知道，猫头鹰不像其他猛禽那样容易接受训练。“我不会说它们很蠢，但是它们的确反应较慢”。他不建议人们将雪鸮当作宠物。

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8.它们可与其他猫头鹰一起繁殖

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麦克鲁尔说，科学家们已经看到雪鸮与其它大型猫头鹰一起繁殖。气候变化会带来野外杂交。他说对此并不感到惊奇， 因为“杂交还发生在其它北极动物种群中，例如北极熊和灰熊”。

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9. 雪鸮并不常栖息在树上

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麦克鲁尔说，很多人想象雪鸮也是呆在树上， 这并不正确。因为北极苔原上的栖息地是平坦的，树木很少。所以雪鸮经常是在海岸线的岩石上栖息。到南方来则是在沙丘或电线杆上。这也是人们容易看到他们的原因。他建议观看雪鸮时最好不要走得太近，那会使他们紧张。最好是用望远镜从远处观看。

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麦克鲁尔说，有时也会遇到人走得很近了它们仍然不动的情况，那可能是年幼的雪鸮因为没有捕食经验，已经饿得动不了。克鲁尔说：“即使把他们带回野生动物康复中心，能活过来的也很少，因为他们身上已经没有任何肌肉了”。

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10. 雪鸮仍需要得到保护

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全世界目前有10万至40万只雪鸮，它已被列为受保护物种，因此禁止狩猎。但它的天敌任然存在。北部地区主要是北极狼和熊， 南方则主要是红尾鹰和秃鹫。 尽管成年的雪鸮能捕食家猫大小的小北极狐，但北极狐也会偷吃它的蛋和雏鸟。

麦克鲁尔说，相对于动物天敌，人类的猎杀和疏忽造成更多的雪鸮死亡。人类在19世纪末到20世纪初曾流行猎捕雪鸮，以此为乐。现在虽然已列为保护动物，但人类的一些活动仍会造成雪鸮的死亡，例如与车辆或电线碰撞，吃了被人被毒死的动物，或被猎人意外捕杀。

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