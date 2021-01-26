为寄宿学校制度辩护的加拿大参议员辞职

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加拿大联邦参议院议员Lynn Beyak宣布辞职，她今年71岁、离参议院规定的必须退休的年龄还有至少三年的时间。

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Lynn Beyak在2013年由时任加拿大联邦政府总理哈珀任命为代表安大略省的参议员，她在担任参议员期间因多次发表为土著人寄宿学校制度辩护的争议性言论而引起媒体的负面报道，并多次受到参议院的纪律制裁。

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加拿大联邦政府已经为过去一百年间强迫土著人儿童上寄宿学校的制度和许多土著儿童在寄宿学校中受到暴力和性虐待的问题正式道歉并做出财政赔偿。

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加拿大政坛观察家们注意到，Lynn Beyak是在参议院正要开始讨论取消其参议员资格的动议前辞职的。这个动议是由一位无党派参议员提出的。

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如果被开除，Lynn Beyak的参议员终身退休金将被削减。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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