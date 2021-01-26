加拿大政府考虑限制辞职总督帕耶特的特权

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在加拿大总督帕耶特Julie Payette宣布辞职后，媒体和反对党关注的一个问题是帕耶特辞职后是否还享有纳税人出钱提供的种种特权。

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根据加拿大有关总督的法规，总督离任后可以每年拿约15万加元的终身年金。

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1979年加拿大联邦政府财务委员会决定，总督离任后每年可以申报约20万加元的差旅和办公费用。

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今年1月21日，在有关总督帕耶特和她的秘书Assunta di Lorenzo霸凌总督府工作人员的第三方调查报告被媒体曝光后，帕耶特宣布辞去总督职务。

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批评人士认为，帕耶特是因为工作不称职、负面报道缠身而被迫辞职的，她不应该享有正常情况下卸任总督才有的特权。

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在接受加拿大广播公司英语电视台“权力和政治”节目采访时特鲁多政府财政部长Chrystia Freeland表示，按照加拿大的有关法律，帕耶特离开总督职位后有权每年领取总督年金，这是没有什么可讨论的问题；至于帕耶特离开总督府后是否可以享有其它方面的特权，联邦政府正在逐项进行认真的审核，其中包括每年差旅费和办公费开支报销的问题。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党领袖奥图尔表示，帕耶特的行为让总督府蒙羞，她辞职后不应享有正常退休的总督才能享有的特权。

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RCI with Catharine Tunney, Vassy Kapelos · CBC News

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