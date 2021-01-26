加拿大自制新冠疫苗进入临床试验

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加拿大广播公司报道说，星期二（1 月 26 日），加拿大自行研制并将在本土生产的一种预防 COVID-19 的疫苗在多伦多市开始人体临床试验。

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总部位于多伦多市的生物技术公司 Providence Therapeutics 宣布，第一阶段临床试验在周二展开，多伦多地区的 60 名成年志愿者将参加试验。

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安省 Providence Therapeutics 公司的首席执行官布拉德·索伦森（Brad Sorenson）表示，该公司从去年 3 月开始研制这一疫苗，目前该公司已经在卡尔加里市购买了一块场地，用于在疫苗获批后进行生产。

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Providence Therapeutics 公司的疫苗是一种 mRNA疫苗，可在人体内引发免疫反应，类似于加拿大已经开始给人们注射的 Moderna 公司的冠状病毒疫苗。

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魁北克省 Medicago 疫苗

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另外，魁北克省的大制药公司 Medicago 从去年 7 月开始对其冠状病毒疫苗进行临床试验，该疫苗基于另外一种技术。

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与安省 Providence Therapeutics 公司不同，Medicago 公司的大部分疫苗预定将在美国的北卡罗来纳州进行生产。

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魁省 Medicago 公司的疫苗目前已经处于 3 期临床试验阶段，这是在申请加拿大卫生部和其他监管机构批准上市前的最后一个阶段。

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本土生产

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加拿大国家研究委员会（National Research Council of Canada ）设有一个工业研究援助项目 （ Industrial Research Assistance Program），加拿大联邦政府通过这个项目为疫苗的临床试验提供资金和支持。

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但加拿大目前缺乏生产抗冠状病毒疫苗的能力。

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Providence Therapeutics 公司的首席执行官布拉德·索伦森说，该公司在开发疫苗的同时，也在开始建立基础设施，目的是在加拿大生产自己的疫苗。

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他说，该公司在卡尔加里市购买了一个 20,000 平方英尺的设施，其中包括 12,000 平方英尺的实验室空间，可大量生产疫苗，预计该设施将在两个月内可投入使用。

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准备一年后投放市场

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布拉德·索伦森接着表示，公司的计划是今年 5 月进入第二阶段临床试验，接受试验的人群规模将会更大。

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如果临床试验证明该疫苗安全有效，并获得加拿大卫生部的批准，公司的目标是在 2022 年 1 月之前做好投入全球市场的准备。

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安省的 Providence Therapeutics 公司是由布拉德·索伦森（Brad Sorenson）于 2013 年创建的，在新冠爆发前，该公司一直在研制预防癌症的疫苗。

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（CBC）

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